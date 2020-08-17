Справа ймовірного прослуховування журналіста Ткача: відбувся слідчий експеримент, знову – без спецтехніки

У справі щодо ймовірного прослуховування журналіста програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайла Ткача провели слідчий експеримент: поліція з’ясовувала, чи чутно у квартирах на останньому поверсі свердління, якщо воно відбувається на горищі.

Як повідомив адвокат журналіста Анатолій Попов, 17 серпня на огляд місця події приїхала слідчо-оперативна група Нацполіції і експерт із науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС.

На думку адвокатів журналіста, така слідча дія не матиме суттєвого значення для розслідування, а водночас перевірка спецтехнікою, яку в Нацполіції обіцяли провести, починаючи з 8 серпня, досі не відбулась.

«Із 8-го числа ми просимо, щоб слідчі провели дослідження горища і квартири Михайла Ткача із застосуванням спеціальних засобів, які можуть виявити прослуховувальну апаратуру, втім, цього не відбувається. Сьогодні з'явився експерт, але він тільки подивився на отвори. Його завданням було з'ясувати, з якої сторони було свердління в квартиру, – згори чи знизу. Це питання він з'ясував для себе – сказав, що так, дійсно, з горища було свердління», – розповів Попов.

Слідча група, яка прибула на місце подій, повідомила адвокатові, що завданням групи є «необхідність зафіксувати, з якого боку відбувалося свердління» – з горища чи квартири. Також слідчі повідомили, що до цього вже були в квартирі поруч і слухали, чи чути свердління, якщо воно відбувається на горищі. Від більш детальних коментарів слідчі Нацполіції на місці експерименту утримались.

Під час огляду провели слідчий експеримент.

«За його допомогою намагались встановити, якщо застосовувати перфоратор, чи будуть чути в сусідній квартирі відповідні шуми. Слідство не встановило, яким чином проводилось свердління цього отвору, тому використовувати якийсь, як їм здається, подібний інструмент – недоречно. Ніякого значення цей слідчий експеримент не має. Це втрата часу і неефективне розслідування кримінальної справи», – підкреслив адвокат Анатолій Попов.

У ніч на 8 серпня журналіст програми розслідувань «Схеми» Михайло Ткач заявив про те, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження. Це – тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів. Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

8 серпня поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста.

Того ж дня Національна поліція відкрила ще одне кримінальне провадження – за статтею щодо незаконного обігу і використання прихованих записувальних пристроїв, про що журналіста повідомили лише 13 серпня.

Із моменту виклику поліції журналіст і його адвокат наполягають на проведенні перевірки квартири спеціальною технікою.

На прохання Радіо Свобода відеозапис із місця подій і фотографії знахідок (отворів на горищі і в стелі на кухні журналіста) переглянули вузькоспеціалізовані фахівці і відомі криміналісти-правники.

Опитані Радіо Свобода спеціалісти зійшлись на думці, що отвори у стелі квартири і на горищі, ймовірно, свідчать про спроби встановити записувальний пристрій. Більшість із них вважає, що до цього могли бути причетні нинішні або колишні працівники оперативно-технічних підрозділів правоохоронних органів. Експерти розходяться хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; йдеться про відеоспостереження чи аудіопрослуховування і про те, хто може за цим стояти.

Вночі 17 серпня близько 00:30 невідомі в Броварах підпалили автомобіль, який належить водієві програми «Схеми» – учасникові знімальної групи Борисові Мазуру.

Згодом поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля працівника ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підпал авто «Схем»: «не допущу, щоб за мого президентства критика влади тягнула за собою переслідування».

Пізніше у ДСНС заявили, що відбулося «занесення стороннього джерела запалювання», коротке замикання виключене.

17 серпня у МВС запевнили, що розслідування справ «буде максимально об’єктивним та відкритим для суспільства, а виконавці і, головне, замовники мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності».

17 серпня в. о. президента Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу швидко розслідувати ці кримінальні провадження і створити умови, щоб журналісти могли працювати безпечно й без страху.