«Слуги народу» просять Авакова та Венедіктову «особисто проконтролювати» розслідування підпалу авто «Схем»

Група народних депутатів з двох профільних комітетів Верховної Ради – з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова – надіслала спільне депутатське звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової з проханням «взяти під особистий контроль» розслідування підпалу авто програми «Схеми», яке сталося в ніч на 17 серпня в Броварах.

Про це народна депутатка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила у фейсбуці.

«Як тільки стало відомо про підпал автомобіля програми «Схеми», який стався сьогодні вночі, ми з колегами-депутатами двох профільних комітетів Верховної Ради: з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова – Микитою Потураєвим, Сергієм Швецем, Олександром Санченком і Тетяною Цибою – підготували і надіслали спільне депутатське звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора України Ірини Венедіктової з проханням особисто проконтролювати хід розслідування», – відзначила парламентарка.

Своє звернення до очільників правоохоронних органів депутати обгрунтовують таким чином: «Вищезазначені факти (щодо підпалу авто «Схем» – ред.) свідчать про високий рівень небезпеки для журналістів; загрозливу ситуацію зі свободою слова, яку вони можуть спричинити, важливо не допустити поглиблення проблеми та залякування журналістів».

Також Євгенія Кравчук наголосила на важливості забезпечення свободи слова в Україні: «Наші журналісти мають право працювати у безпечних умовах, не зазнавати будь-яких утисків, переслідувань чи залякувань. Це є життєво необхідним не тільки для медійної спільноти, а й для всього суспільства, оскільки кожен з нас має право знати про те, що відбувається у державі в умовах плюралізму думок та свободи вираження своїх поглядів».

Вона додала, що депутати-автори звернення сподіваються на «швидке, повне, всебічне розслідування підпалу та притягнення до відповідальності винних осіб».

Вночі 17 серпня близько 00:30 невідомі в Броварах підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Головна редакторка програми Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

Згодом поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом загоряння автомобіля працівника ЗМІ. Відповідно до звіту ДСНС, автівка загорілася, тому що мало місце «занесення стороннього джерела запалювання», а коротке замикання виключене.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал авто «Схем»: «не допущу, щоб за мого президентства критика влади тягнула за собою переслідування». Його речниця Юлія Мендель також прокоментувала ситуацію довкола підпалу, зазначивши, що вона «цілковито неприпустима».

У свою чергу, Олександр Ткаченко як голова Мінкульту та інформполітики закликав «до повного, швидкого та неупередженого розслідування».