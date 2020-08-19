У Freedom House прокоментували підпал автомобіля «Схем»

У правозахисній організації Freedom House прокоментували підпал авто проєкту розслідувань Радіо Свобода та каналу UA:Перший «Схеми».

«Правоохоронні органи України мають зробити все можливе, щоб знайти винних у підпалі автомобіля команди журналістів та притягнути їх до відповідальності відповідно до закону», – заявив Марк Берендт, директор програм Freedom House у Європі та Євразії.

Він наголосив, що інцидент з авто став «черговим елементом тиску на команду «Схем» через їхні антикорупційні розслідування».

«Подібні посягання на свободу слова мають бути ретельно розслідувані. Крім того, ескалація від погроз до підпалу вимагає реакції вищих посадових осіб, які зобов’язанні забезпечувати захист журналістів та медіа від побідних загроз», – зазначив Берендт.

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Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».

Посольство Сполучених Штатів у Києві висловило стурбованість останніми випадками, пов’язаними з журналістами проєкту розслідувань Радіо Свобода та каналу UA:Перший «Схеми».