Що дало запрошення Зеленським Саакашвілі?

Зеленський щиро і всерйоз запрошував реформатора Саакашвілі, але той втратив підтримку серед українців. Політична еліта України і зокрема президент не готові до радикальних реформ від екслідера Грузії. «Черговий хайп від Мішіко», справ якого зовсім не було помітно. Такими є різні оцінки експертів заяви Міхеїла Саакашвілі про повернення до Грузії та «активне включення» у її виборчу кампанію. При цьому він продовжує виконувати обов'язки голови виконкому Нацради реформ при президентові України.

Ще одна спроба Міхеїла Саакашвілі долучитися до владних структур в Україні наразі хоч і триває, але припущення деяких експертів і політиків про ледь не прем’єрські його перспективи тепер остаточно спростовано. На відміну від президенства Петра Порошенка, який запросив Саакашвілі очолити Одещину і потім зняв його з посади, підписав указ про втрату ним українського громадянства, наразі гучних скандалів стосовно екслідера Грузії в Україні немає. Повернуте наступником Порошенка, Володимиром Зеленським, громадянство лишається, Саакашвілі не видворяють, українські силовики за ним не полюють, він не тікає від них по даху будинку.

Голова виконавчого комітету Нацради реформ при президентові України добровільно оголосив про повернення до Грузії, де 31 жовтня мають відбутися парламентські вибори. «Коли я чую новини з Грузії, я точно бачу і знаю, що ми можемо жити набагато краще, і кожен грузин може бути багатим. Ми зробимо це разом! Я повертаюся!», – заявив Саакашвілі. Потім він додав своєму фейсбуці: «Я грузин. Я українець. Я завжди мав, і завжди матиму дві домівки. … я ніколи не припиняв активну участь в політичному житті обох країн... Ми будемо боротися і в Грузії, і в Україні!»

«Якогось істотного конфлікту» не буде

Володимир Зеленський поки що ніяк не прокоментував заяву запрошеного ним на посаду в Україну Саакашвілі про повернення в Грузію. А у пропрезидентській партії «Слуга народу» сподіваються, що «якогось істотного конфлікту» у нинішньої української влади з Саакашвілі не буде. Про це заявив «Радіо НВ» глава партії Олександр Корнієнко. Радник керівника Офісу президента Зеленського Михайло Подоляк вважає, що глава виконкому Нацради реформ і надалі працюватиме в Україні. Радник Андрія Єрмака пропонує не розвивати конспірологію навколо його «емоційних повідомлень і висловлювань». На думку Подоляка у викладі агенції «Інтерфакс», ця Нацрада – «важливий інституційний орган, … своєрідний «креативний майданчик» для відвертого обговорення стратегічних напрямів розвитку України.

«​Фількіна грамота»​

Натомість колишній народний депутат Світлана Заліщук у коментарі Радіо Свобода зауважила, що на посаді голови виконкому такого органу в Саакашвілі не було жодної можливості реалізувати потенціал реформатора. Потенціал, який він успішно продемонстрував у Грузії.

Можливість такого запрошення обговорювалася всерйоз, ще при прем‘єрові Гончаруку

«Саакашвілі не вдалося в Україні це реалізувати. З багатьох причин – і суб’єктивних, і об’єктивних. У якийсь момент на нього були величезні очікування, була величезна підтримка українців. Було навіть очікування, що він може стати прем'єр-міністром України. Президент Зеленський був щирий, запрошуючи в Україну реформатора Саакашвілі. Можливість такого запрошення обговорювалася всерйоз, ще при прем‘єрові Гончаруку, який зустрічався із Саакашвілі (Заліщук була радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики – ред).

Але у Саакашвілі не було належної партії, не було влади, як він міг отримати через наприклад голосування, підтримку людей і так далі. Через низку цілих обставин в якийсь момент він втратив цю підтримку серед українців. Що стосується сьогоднішньої його посади у Національній раді реформ, то по суті це – фількіна грамота. Тому він не має повноважень. У нього немає жодної можливості реалізувати проєкти, які він планував в Україні. Тому що він не представляє ані виконавчу владу, ані не має впливу на законодавчу. Ми бачили, що парламент не хотів бачити його з владними повноваженнями», – зазначила Світлана Заліщук.

Заліщук має на увазі відмову депутатів Верховної Ради підтримати кандидатуру Саакашвілі на посаді віцепрем’єра. Саме цю посаду запропонував йому Зеленський, про що експрезидент Грузії повідомив у своєму фейсбуці 22 квітня цього року. Саакашвілі особисто зустрічався з нардепами, зі «слугами», але переконати більшість із них не вдалося, питання навіть не винесли на голосування. Потім зайшла мова, що Саакашвілі, можливо, стане радником Зеленського. Зрештою 7 травня президент України призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ.

«Результатів роботи від Саакашвілі очікую…. в найближчі місяці. Результат – з приводу дерегуляції в бізнесі та реформи митниці», – сказав Зеленський невдовзі після такого свого кадрового рішення. Як повідомляв «Укрінформ», Зеленський зазначив також, що його цікавить допомога Саакашвілі з приводу пенсійної реформи, потрібної Україні. «У нього багато справ, багато реформ», – зауважив тоді Зеленський.

«Затяжні пологи гори, яка розроджується Мишею, геть нецікаві»​

Місяці минули, голова Виконкому реформ Саакашвілі зробив низку заяв – про необхідність терміново міняти закон про боротьбу із ухиленням від сплати податків, проти ініціативи Мінекономіки із запровадження мит на імпорт міндобрив, про необхідність повністю змінити систему судів та в рази зменшити їх кількість.

Як стверджував у фейсбуці політолог Валентин Гладких, підсумовуючи діяльність Саакашвілі на посаді голови Виконкому реформ, ані присутності, ані відсутності Саакашвілі в Україні вже давно не помітно, «всупереч всього того беззмістовного шуму, який ним продукується».

Немає ЖОДНОГО значення НІ ДЛЯ КОГО, за виключенням хіба що самого Мішіко, його спонсорів, та різноманітних пройдисвітів

«Не цікаво, бо не має ЖОДНОГО значення НІ ДЛЯ КОГО, за виключенням хіба що самого Мішіко, його спонсорів, та різноманітних пройдисвітів – молодих та не дуже «лідерів», які навколо нього крутяться, з одного боку, гріючись у променях колишньої слави грузинського реформатора, а з іншого, кидаючи на цей світлий образ тінь власної нікчемності.

Реально, ці затяжні пологи гори, яка розроджується Мишею, геть нецікаві. За всієї особистої симпатії до пана Саакашвілі», – стверджував Валентин Гладких. Політолог вважає заяву Саакашвілі про повернення до Грузії «черговим хайпом від Мішіко»

«​І Порошенко, і Зеленський побоялися динаміки Саакашвілі»​

Зі свого боку, політолог Микола Давидюк відзначив, що повернення Саакашвілі в Грузію підтверджує те, що правлячий політичний клас в Україні не готовий до радикальних реформ..

У коментарі Радіо Свобода експерт відзначив, що пересічні українці готові до реформ, прикладом цього є успішне впровадження додатку «Дія». Сприйняття таких інновацій, узагалісерйозних перетворень серед населення є хорошим. Але проблема в тому, що можновладці якісні реформи не пропонують, додає Микола Давидюк. На відміну від них Саакашвілі з його грузинським досвідом реформаторства міг би принести користь Україні. За словами політолога, екслідер Грузії міг би розкрутити тут маховик реформ. Але таке він міг втілити лише, якби Саакашвілі наважилися в Україні довірити посаду прем’єра. Ненадовго, але саме цю посаду, а не те, що зрештою Саакашвілі надали.

В Україні для Саакашвілі ідеально підходила одна посада – прем’єра. На один-два роки

«В Україні для Саакашвілі ідеально підходила одна посада – прем’єр-міністра. На один-два роки, бо Саакашвілі – не стаєр. За цей термін він міг би запустити ліберальні реформи, як мінімум фасадні паровози, які потім могли б тягнути решту економіки. Саакашвілі має необхідний драйв, не боїться запускати нових людей у владу, він вміє шукати професіоналів, котрі могли б приносити результат. І він відкритий до ідей. Але і президент Порошенко, і президент Зеленський побоялися тієї швидкості й динаміки, яку може запропонувати Саакашвілі. Й перебування Саакашвілі не при владі багато в чому його маргіналізувало», – констатував Микола Давидюк.

У Грузії заяви Міхеїла Саакашвілі про повернення зустріли схвально як прихильники, так і критики експрезидента. У створеній свого часу Саакашвілі партії «Єдиний національний рух» готові висунути його на посаду прем'єр-міністра Грузії.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані теж схвалила рішення Саакашвілі повернутися і додала: того чекає процедура затримання на кордоні й ув’язнення. У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі у справі про побиття 2005 року тодішнього опозиціонера Валерія Гелашвілі. Саакашвілі назвав вирок незаконним.