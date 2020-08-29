Як різних містах України у День пам’яті захисників вшановували загиблих

В Україні – у річницю розстрілу російськими гібридними військами, українських бійців у так званому «зеленому коридорі» при виході із «Іловайського котла» – відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. По всій Україні вранці відбулася хвилина мовчання за загиблими та жалобні заходи на цвинтарях, молебні у храмах. Радіо Свобода зібрало інформацію та фотографії вшанування пам'яті загиблих із різних міст.

У річницю розстрілу під Іловайськом президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, повідомляє офіційний сайт глави держави 29 серпня.

У заходах, що відбувалися біля Міністерства оборони, також взяли участь члени родин полеглих воїнів, представники Збройних сил, сектору безпеки та оборони, ветерани АТО/ООС, керівництво Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента України.

«Було оголошено прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у 2014-2019 роках. Після кожного прізвища воїни почесної варти били у дзвін і салютували з особистої зброї одним залпом», – ідеться в повідомленні.

Президент посмертно відзначив званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майора Андрія Жука та прапорщика В’ячеслава Кубрака, які загинули в зоні бойових дій на Донбасі в 2016 і 2019 роках.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв України, наших найкращих громадян, які боронили кордони України



«Крім того, орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено добровольця Віктора Дектярьова, який брав участь у боях за Іловайськ та зазнав там поранення, після цього займався волонтерською діяльністю. Загинув він у центрі Києва у 2019 році, героїчно закривши своїм тілом гранату, яку активувала інша особа під час спроби самогубства», – ідеться в повідомленні.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв України, наших найкращих громадян, які боронили кордони України, захищали наш суверенітет, нашу територіальну цілісність», – сказав президент після завершення пам’ятних заходів.

У Києві на Михайлівській площі вшанували пам’ять про загиблих оборонців України. До Дня пам’яті захисників України в столиці зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни.

Під час церемонії вшанування присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. Священнослужителі відправили молебень.

Біля стіни пам’яті зібралися родини, побратими та друзі загиблих військових, щоб покласти квіти і згадати тих, хто віддав своє життя за Україну.

На Михайлівській площі відкрили кілька фотоекспозицій. Перша присвячена Іловайській битві 2014 року. На стендах представлені світлини боїв за місто, а також портрети загиблих в так званому «зеленому коридорі».

У Запоріжжі в Парку металургів 29 серпня відбулася акція до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Її учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбас українських бійців та поклали квіти до пам’ятних знаків із портретами запорізьких бійців, які загинули на Донбасі.

Від нас залежить, яку країну ми побудуємо, яке покоління зросте на подвигах наших синів, братів, сестер, дружин, які загинули за Україну,

«Саме пам’ять про наших полеглих побратимів дозволяє нам рухатися вперед. Крім того, що ми будемо пам’ятати, допоки ми живі, вся ця пам'ять ще й надає можливість розбудовувати нашу державу тому, що саме заради майбутнього України хлопці і дівчата віддали найдорожче – життя. Будь-хто з батьків або з рідних може вам сказати, поклавши руку на серце, що цей біль не проходить і ніколи не пройде. Рідні просто навчаються жити з цим болем», –сказав під час мітингу-реквієму ветеран війни на Донбасі, голова Запорізької міської організації ветеранів АТО Михайло Пирог.

«Дуже хотілось, щоб загиблих було якнайменше, але війна не скінчилася. Від нас залежить, яку країну ми побудуємо, яке покоління зросте на подвигах наших синів, братів, сестер, дружин, які загинули за Україну, від нас залежить, як ми будемо рухатися далі і як будуть жити наші нащадки», – наголосив Михайло Пирог.

У мітингу-реквіємі взяли участь рідні загиблих на Донбасі бійців, ветерани війни на Донбасі, військовослужбовці місцевих частин Збройних сил України та Національної гвардії, представники обласної та міської влади.

У Львові на Личаківському цвинтарі пройшли меморіальні заходи. Львів'яни, ветерани АТО/ООС, священнослужителі, представники влади та активісти зібралися, щоб вшанувати пам’ять воїнів, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

На полях почесних поховань №67 та №76 Личаківського кладовища поклали квіти, а також провели спільну молитву.

Полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання.

Курсанти та офіцери Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Львівського гарнізону окремо також вшанували память своїх полеглих побратимів.

У Кривому Розі відкрили пам’ятник загиблим на Донбасі – «Іловайський хрест». Як розповів Радіо Свобода один з ініціаторів його створення, екскуратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник, на створення монументу знадобилося понад два роки.

Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи. Загальна вага скульптури складає 500 кілограмів.

Пам’ятник – це збільшена у 40 разів копія народної нагороди «Іловайський хрест»

«Пам’ятник – це збільшена у 40 разів копія народної нагороди «Іловайський хрест», який бійці, які вийшли з «котла», носять на грудях. Фактично – це недержавний орден, який вручають найдостойнішим, після ретельної перевірки. Ще один важливий елемент монумента – соняхи. Це вони рятували життя нашим бійцям, які виходили «зеленим коридором». Аби відтворити їх такими, якими вони є саме о цій порі – вже не жовтими, а чорними, – скульптор Микола Гапон спеціально виїздив у поля», – розповів Колесник.