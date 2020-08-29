29 серпня у Кривому Розі відкрили пам’ятник загиблим на Донбасі – «Іловайський хрест». Як розповів Радіо Свобода один з ініціаторів його створення, екскуратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник, на створення монументу знадобилося понад два роки.

Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи. Загальна вага скульптури складає 500 кілограмів.

«Пам’ятник – це збільшена у 40 разів копія народної нагороди «Іловайський хрест», який бійці, які вийшли з «котла», носять на грудях. Фактично – це недержавний орден, який вручають найдостойнішим, після ретельної перевірки. Ще один важливий елемент монумента – соняхи. Це вони рятували життя нашим бійцям, які виходили «зеленим коридором». Аби відтворити їх такими, якими вони є саме о цій порі – вже не жовтими, а чорними, – скульптор Микола Гапон спеціально виїздив у поля», – розповів Колесник.

За його словами, ескіз пам’ятника намалював він сам. Кошти збирали два роки, це – доброчинні пожертви бійців, волонтерів, усіх причетних до батальйону «Кривбас».

На церемонії відкриття пам’ятника родинам загиблих і волонтерам вручили відзнаки Міністерства оборони України «Знак пошани».