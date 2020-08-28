Родичі загиблих військових домовилися з ОП розслідувати Іловайськ і Дебальцеве – голова об’єднання

Представниці об’єднання матерів і дружин загиблих бійців-учасників АТО домовилися з Офісом президента України про створення робочої групи з розслідування військових злочинів під Іловайськом і Дебальцевим в Донецькій області в серпні 2014 року. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) повідомила голова об’єднання матерів і дружин бійців-учасників АТО Наталка Музика. За її словами, до цієї групи увійдуть родичі загиблих військових.

«В результаті ми домовилися, що при Офісі президента буде створено робочу групу, комісію, яка буде діяти при раді ветеранів. Туди включать наших представниць, матерів. Ми надамо всі дані, які у нас є», – заявила Наталка Музика.

28 серпня більш як 160 матерів і дружин загиблих українських військових в річницю Іловайської трагедії пікетували посольство Росії в Києві. Учасники акції закликали розслідувати події в Іловайську і Дебальцевому і притягнути до відповідальності винних у загибелі українських військовослужбовців, після чого продовжили свою акцію під стінами Офісу президента України.

Бої за Іловайськ у спробі визволити окуповане місто відбулися в серпні 2014 року і завершилися поразкою українських сил. За даними Офісу генерального прокурора, це сталося після вторгнення регулярних російських військ, які значно переважали українські чисельністю й озброєнням: українські війська опинилися в оточенні, а при узгодженому з росіянами виході з нього були розстріляні росіянами. Генеральна прокуратура України заявляла про щонайменше 366 загиблих та 429 поранених.

18 лютого 2015 року розпочалась операція виведення українських військових підрозділів із Дебальцевого – міста з великим залізничним вузлом, через який здійснюється залізничне сполучення Луганська з Донецьком. Це сталося після масового наступу підтримуваних Росією бойовиків. За даними Міністерство оборони, у період з 15 січня до 18 лютого 2015 року загинули щонайменше 110 українських військових, 270 були поранені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.