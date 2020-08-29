Зеленський вшанував пам’ять загиблих військових у День пам’яті захисників України

У річницю Іловайської трагедії президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, повідомляє офіційний сайт глави держави 29 серпня.

У заходах, що відбувалися біля Міністерства оборони, також взяли участь члени родин полеглих воїнів, представники Збройних сил, сектору безпеки та оборони, ветерани АТО/ООС, керівництво Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента України.

«Було оголошено прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у 2014–2019 роках. Після кожного прізвища воїни почесної варти били у дзвін і салютували з особистої зброї одним залпом», – ідеться в повідомленні.

Президент посмертно відзначив званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майора Андрія Жука та прапорщика В’ячеслава Кубрака, які загинули в зоні бойових дій на Донбасі в 2016 і 2019 роках.

«Крім того, орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено добровольця Віктора Дектярьова, який брав участь у боях за Іловайськ та зазнав там поранення, після цього займався волонтерською діяльністю. Загинув він у центрі Києва у 2019 році, героїчно закривши своїм тілом гранату, яку активувала інша особа під час спроби самогубства», – ідеться в повідомленні.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять героїв України, наших найкращих громадян, які боронили кордони України, захищали наш суверенітет, нашу територіальну цілісність», – сказав президент після завершення пам’ятних заходів.

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.