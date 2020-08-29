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Почему встреча в «Нормандском формате» не выгодна Украине? Как работают российские «культурные центры» в Европе? И что не так с предвыборной агитацией в Славянске? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​

Лучше синица в руках…

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну на востоке Украины можно закончить уже в 2020 году. Единственный возможный вариант завершения войны – замораживание конфликта по приднестровскому сценарию. Такое мнение в колонке на сайте «Главред» высказал политолог Петр Олещук.

По его словам, приднестровский сценарий – это когда и конфликт не урегулирован окончательно, и боевые действия не ведутся. И то, что прекращение боевых действий длится уже месяц, уже можно считать сигналом к тому, что заморозка конфликта, по крайней мере на данный момент выглядит возможной, поскольку рассчитывать на военную победу или какие-то стабильные мирные договоренности не приходится.

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И такой сценарий, по словам эксперта, не самый плохой для Украины по сравнению с реализацией политической части Минских договоренностей.

Нормандская встреча не выгодна Украине?

Перенос встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» – это ответ сторон на нереалистичные требования России, которой важно продавить напрямую свои антиукраинские условия. Это утверждает аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, пишет сайт «Главред».

Как отмечает аналитик, Украина продемонстрировала в переговорах с Россией несколько уступок подряд и логично получила усиление давления. Потому что пока Москва не получит всего того, что хотела от Киева – реинтеграции Донбасса, оставления Крыма за кадром и лояльной Украины под российским контролем, они не отступят. Кроме того, сейчас Нормандская встреча приведет только к дополнительным обязательствам для Киева. Потому что никакой своей стратегии команда президента Зеленского не имеет и потому продавливать свои нарративы они не будут.

Более того, по мнению Кучеренко, Россия будет пытаться перенести переговоры в Минск, где ей гораздо проще добиться своего.

Гибридная культура и дружба

Одним из элементов «гибридной войны», которую на протяжении последних 20 лет российские спецслужбы ведут против Украины и ее партнеров, является деятельность «российских культурных центров». С помощью них спецслужбы России пытаются продвигать внешнеполитические интересы России, формировать за рубежом благоприятный для страны общественный, политический и деловой климат. Об этом пишет сайт «Главком».

Как отмечает интернет-издание, одним из таких центров является «Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова».

В феврале 2015 года Служба безопасности Украины закрыла такой центр в Киеве. По данным спецслужбы фонд выступает легальным прикрытием создания так называемых «вербовочных центров» и продвижения интересов российских спецслужб.

Кроме Фонда имени Горчакова, в странах Европы под дипломатическим прикрытием успешно работают и другие такие же российские «центры культуры и дружбы». Эти организации, как отмечает сайт, периодически проводят акции в поддержку группировок «ЛДНР», где активисты распространяют информацию о том, что правительство в Киеве якобы занимается геноцидом русскоязычных жителей Донбасса.

О чем отчитывается мер Славянска?

Накануне Дня города улицы Славянска заполонили однотипные билборды с изображением городского головы Вадима Ляха. На них фото мэра, а за его спиной виднеются разнообразные городские объекты. Пометка «зроблено» подсказывает – билборды служат своеобразной манерой отчета о проделанной работе на посту городского головы. Об этом пишет газета «Восточный вариант».

Как отмечает издание, например билборд на котором изображена отремонтированная узловая больница. Ее открыли после долгого ремонта осенью 2018 года. На торжественном открытии вместе с Вадимом Ляхом ленточку перерезал генеральный консул Германии Вольфганг Мессингер. Все, потому что капитальный ремонт стоимостью 20 млн гривен делали за счет иностранных доноров.

Газета подчеркивает, что больница теперь выглядит по всем европейским стандартам. Но благодаря европейцам. И надпись «зроблено» здесь несколько не соответствует действительности.

«ЛДНР» – поставщик дешевой рабочей силы для России

«Мы стали колонией России. Поставщиками дешёвой рабочей силы всех рангов и категорий. Следующей ступенью на лестнице гастарбайтеров после таджиков». Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

По словам блогера, не секрет, что очень многие луганчане и дончане едут в российские курорты на заработки. Кем угодно, лишь бы платили. Молодежь часто едет лишь бы отбить вложения за койку и еду, а в выходные увидеть море. А вот их мамы, а часто и бабушки едут ради заработка – поварами, горничными, посудомойками. И часто ради этой работы берут неоплачиваемые отпуска.

Блогер отмечает, что если считать по оплате труда за такой неквалифицированный труд, то вначале идут таджики, небрежно обзываемые россиянами «черняжками», после уже луганчане – люди славянской наружности. Местные за такие деньги работать не хотят, а «республиканцы» готовы на всё, пишет блогер.

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