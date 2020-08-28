Кремлю мало тиші, вимагає вибори в ОРДЛО: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.



27 серпня виповнився місяць повному та всеосяжному перемир'ю на Донбасі, яке, за словами штабу ООС та угруповань «ЛДНР», загалом, працює. Хоча українські силовики таки повідомляють про поодинокі порушення: облаштування нових фортифікаційних укріплень російськими гібридними силами (що заборонено) та «неприцільні провокативні» постріли зі стрілецької зброї (на які українська сторона не відповідає). Жодного пострілу з важкого озброєння ані сторони конфлікту, ані ОБСЕ не зафіксували. Наочно динаміку обстрілів ви можете побачити у нашому графіку.

Через такий успіх на фронті президент Володимир Зеленський заявив телеканалу Euronews, що сподівається на завершення війни на Донбасі «вже цьогоріч» за результатами наступної зустрічі у Нормандському форматі. Утім, запланована на 28 серпня зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» була перенесена – ніби-то через завантаженість німецького представника. За словами Андрія Єрмака, підготовка до Н4 має відбутися до 10 вересня.

У Мінську тим часом голова української делегації у Трьохсторонній контактній групі Леонід Кравчук ніби-то домігся виконання попередніх домовленостей Нормандської четвірки – узгодження нових ділянок розведення і «прогресу» у підготовці обміну полоненими. Натомість – пообіцяв Росії через Верховну Раду переглянути постанову про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня (нагадаємо, парламент визнав, що в ОРДЛО та Криму вибори провести неможливо, що обурило РФ). Депутати навіть створили робочу групу із цього питання, проте проводити вибори в ОРДЛО восени чи переносити іх у всій Україні заради забаганок Росії переважнеа більшість депутатів не хоче .

У Білорусі тривають протести проти фальсифікацій виборів президента. На них нарешті відреагував Володимир Путін, пообіцявши «резерв із співробітників правоохоронних органів» Лукашенкові для придушення протестів. Утім, до повсталої країни, за даними журналістів та правозахисників, вже перекинуто і російських ОМОНівців, і навіть бойовиків із Донбасу. На тлі цього Україна наприкінці тижня заморозила відносини з Мінськом та обговорює ризики можливих сценаріїв розвитку кризи для себе.

Наостанок - читання для роздумів на вихідних: чого добилася Україна за 29 років незалежності і що про свою Батьківщину думають співачка Оксана Муха, співак із Донецька Юрій Самовілов і гурт «ТНМК».

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