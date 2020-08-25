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25 серпня 2020, Київ 23:20
Новини | Політика

Зеленський сподівається, що конфлікт на Донбасі закінчиться уже у 2020 році

Зеленський: думаю, за результатами другої «нормандської зустрічі» високий шанс завершення війни

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що збройний конфлікт на Донбасі закінчиться уже в 2020 році. В інтерв’ю телеканалу Euronews він заявив, що «ніхто не зробив так багато з точки зору прискорення процесу».

«Усе просувається, але не так швидко, як я очікував. Але зараз перемир’я. Буде зустріч в «нормандському форматі». По-третє, був обмін полоненими. Ми домовилися про лінію розмежування і 20 точках розмінування. Це дуже важливо. Скільки ще час знадобиться? Я не знаю. Думаю, за результатами другої «нормандської зустрічі» високий шанс завершення війни», – сказав Зеленський.

У відповідь на уточнювальне питання, коли це станеться, президент заявив: «Коли? Якомога раніше. Я хочу вірити, що це відбудеться цьогоріч. Я дуже хочу вірити в це і я вірю. Якби ж це залежало лише від мене».

Що Путін зажадає за перемир'я на Донбасі? (відео)
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Що Путін зажадає за перемир'я на Донбасі? (відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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