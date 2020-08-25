Кравчук заговорив про можливість подачі води в анексований Крим

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук стверджує, що воду в анексований Крим «можна дати в разі гуманітарної катастрофи». Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

«Країна, що захопила територію, окупант, як це є в Криму, вона відповідає на 100% за забезпечення цієї території всім необхідним. І водою в тому числі. Але ми говоримо, що там живуть українці. Якщо раптом трапиться якась гуманітарна катастрофа, пов'язана з водою, то людям воду можна дати», – вважає Кравчук.

При цьому він повідомив, що Україна в жодному разі не може піти на забезпечення водою військових баз на анексованому півострові, але як розділити її подачу і проконтролювати, на що саме вона може піти, він «не знає поки».

«Питання не вирішене. Кажуть, є можливість дати воду людям, але не давати підприємствам і військовим базам», – сказав голова ТКГ.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.

28 липня в Офісі президента повідомили, що другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, вирішив залишити роботу в групі.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.