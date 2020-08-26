Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» має відбутись до 10 вересня – ОПУ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія), яка планувалась на 28 серпня, перенесена на перші числа вересня.

«Пан Бонн (радник президента Франції Емманюель Бонн – ред.) зателефонував мені кілька днів тому і попросив перенести зустріч у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати – це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться», – сказав Єрмак під час робочої поїздки разом з президентом Володимиром Зеленським до Дніпропетровської області.

Напередодні в ОПУ заявили, що зустріч радників лідерів держав «нормандського формату», яка мала відбутися 28 серпня в столиці Франції Парижі, переноситься. На коли саме не повідомлялося.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.