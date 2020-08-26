Росія може номінально вивести свої формування з ОРДЛО, щоб на виборах вживити бойовиків у місцеві органи влади – депутат

Леонід Кравчук звернувся до Верховної Ради з пропозицією розглянути відповідність місцевих виборів в Україні мінським угодам. Заради розгляду цього звернення призначили засідання профільного парламентського комітету, від якого залежить, у якому вигляді зміни до постанови про призначення виборів можуть потрапити на розгляд під час сесії. Депутати припускають, що йдеться про наміри прискорити проведення місцевих виборів на окупованих частинах Донбасу.

До парламенту надійшло звернення голови української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука щодо відповідності постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Комплексу заходів із виконання Мінських угод, а також нормам закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО». У якому вигляді і чи потрапить це звернення до порядку денного найближчої сесії має вирішити парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Щодо звернення Леоніда Макаровича, то воно дійсно надійшло до Верховної Ради

«Щодо звернення Леоніда Макаровича, то воно дійсно надійшло до Верховної Ради. У п’ятницю Руслан Стефанчук спрямував його до комітетів. Профільний комітет розглядатиме ці питання», – сказав Разумков.

Пропозиції про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном, навряд чи підтримають як у комітеті, переконує у коментарі Радіо Свобода заступник голови комітету з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура. На його думку, в цій частині радше мають змінитися мінські угоди.

Водночас постанова про призначення місцевих виборів не є ідеальною, у ній є, що змінити, зауважує Качура.

Треба зробити більш «сухим» текст про призначення виборів тому, що там «країна-агресор», «окупанти» – це все ми і так знаємо

«Я бачив необхідність змін ще до того, як у ТКГ наш опонент заявив про те, що вони хочуть, щоб по всій території вибори пройшли. На мою думку, ми повинні провести вибори до Донецької і Луганської обласних рад на підконтрольній Києву території. По-друге, треба зробити більш «сухим» текст про призначення виборів тому, що там «країна-агресор», «окупанти» – це все ми і так знаємо. Ми повинні були посилатися на наше законодавство, на укази президента і зробити текст таким «сухим», щоб не було до чого прискіпуватися. Зараз ми лише ускладнили переговорний процес», – каже депутат від «Слуги народу».

Тим часом, зазначає Олександр Качура, у профільному парламентському комітеті немає одностайності щодо питання внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів цього року.

Деокупація – лише одна з умов

Постанова Верховної Ради України про призначення чергових місцевих виборів говорить, що контроль над кодонами – це лише одна з умов, за яких можливі вибори на нині окупованих територіях. У документі також ідеться про обов’язкову реінтеграцію, нагадує у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, народний депутат від «Голосу» Роман Лозинський.

За його словами, реінтеграцію слід розуміти як повернення жителів окупованих територій до українського культурного й інформаційного просторів, «щоб викорінити результати російської пропаганди з голів українців». Саме виключення норми про реінтеграцію можуть домагатися агенти впливу Кремля, припускає Лозинський.

Виборів без реінтеграції сильно хоче Путін і руками Кравчука намагається їх пришвидшити, щоб там була обрана влада місцевих сепаратистів

«Виборів без реінтеграції сильно хоче Путін і руками Кравчука намагається їх пришвидшити, щоб там була обрана влада місцевих сепаратистів, які знімуть камуфляжі. Сьогодні вони вбивали українців, а завтра стануть начебто обраною легітимно владою, і водночас будуть маріонетковою пухлиною у складі України. Ними повністю будуть управляти Путін чи його посіпаки. Тому будь-які зміни у постанові у частині виборів у Криму і на Донбасі неможливі. І Кравчуку, й іншій гвардії пора йти на відпочинок, а не займатися питаннями великої державної ваги. Ми бачимо, що заяви і Кравчука, і Фокіна – це заяви, які більше лобіюють інтереси Путіна, ніж інтереси України», – заявляє депутат від «Голосу».

Утім, навряд чи у Верховній Раді знайдеться більшість депутатів, готових голосувати за російський сценарій проведення виборів на окупованих територіях, припускає у коментарі Радіо Свобода народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Росія цілком може піти на те, щоб номінально вивести свої формування з окупованих територій

«У надоперативному режимі зібрали комітет, де буде розглядатися звернення явно не в інтересах України. За мінськими угодами Росія хоче примусити нас одразу проводити вибори. Росія цілком може піти на те, щоб номінально вивести свої формування з окупованих територій і вживити представників так званої «народної міліції», бойовиків у місцеві органи влади, створивши пухлину на тілі України. Бо поставити наших українських прикордонників на кордоні України і Росії – це одна справа, а інша справа – це щоб потім люди могли обирати не під впливом російської інформаційної зброї. Постанова про місцеві вибори за ініціативи фракції «Голос» містить дуже чіткий термін – реінтеграція. Це за міжнародними параметрами означає, що вибори проводяться тільки тоді, коли є певний контроль за інформаційним простором, соціальними службами, правоохоронними органами. Тобто не лише номінально території перейшли під контроль», – наголошує Юрчишин.

Те, що вибори не можна проводити одразу після деокупації, у «Голосі» називають принциповою позицією і запевняють, що відстоюватимуть її «усіма законними способами у залі Верховної Ради і на вулиці».

Відстоювати незмінність уже визначеного порядку проведення місцевих виборів цього року буде і «Європейська солідарність», заявляє у коментарі Радіо Свобода народний депутат від цієї політичної сили Олексій Гончаренко. Верховна Рада, звісно, розгляне проєкт постанови, якщо профільний комітет його запропонує, але кращим рішенням було б відкинути неоднозначні пропозиції на початковому етапі, зауважує він.

Якщо мова йде про проведення виборів 25 жовтня на окупованій частині Донбасу, то це пряма зрада і капітуляція

«Рішення має бути негативним, на мою думку. Але побачимо, якщо буде постанова, у якому вигляді вона з’явиться на розгляді сесійної зали. Якщо мова йде про проведення виборів 25 жовтня на окупованій частині Донбасу, то це пряма зрада і капітуляція. Ми будемо з цим точно боротися максимально. Але треба подивитися, що конкретно, бо якось вони так кажуть, що незрозуміло, про що йде мова. Хотілось би побачити те звернення, а головне, проєкт постанови Верховної Ради», – каже депутат від «Європейської солідарності».

Засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування призначено на середу, 26 серпня. Взяти в ньому участь запросили Леоніда Кравчука, представників Офісу президента і керівництво парламенту.