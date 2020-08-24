Кулеба і Маас розповіли про перспективи врегулювання на Донбасі

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Німеччини Гайко Маас розповіли на пресконференції в Києві після їхніх переговорів про свої погляди на перспективи врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Зокрема, за словами Кулеби, нині готується зустріч голів МЗС країн «нормандського формату» – не тільки України, Німеччини і Франції, а й Росії. На його думку, ця зустріч могла б відбутися у вересні.

Такий можливий час проведення зустрічі, без уточнення дат, підтвердив і Маас.

При цьому він висловив сподівання, що на цій зустрічі міністрів вдасться обговорити такі питання, як «формулу Штайнмаєра», те, коли відбудуться місцеві вибори на нині окупованих територіях Донбасу, яким чином відбудеться передача повноважень на нині непідконтрольній Києву ділянці українсько-російського кордону і які повноваження будуть мати військові.

Зокрема, наголосив він, необхідно створити підстави для проведення місцевих виборів в ОРДЛО, хоча ще не ясно, як це можна влаштувати, – але ці вибори врешті мають відбутися.

Я з моїм колегою Дмитром Кулебою єдині: до врегулювання конфлікту на сході України, попри певний добрий поступ, для нас іще лишається багато роботи. Ми хочемо забезпечити, щоб припинення вогню втрималося і щоб були вирішені такі політичні питання, як вибори на Донбасі

При цьому Кулеба на запитання про можливі поступки України на цих переговорах, зокрема щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО до їхньої деокупації, відповідати відмовився, сказавши, що якби він зараз повідомив про поступки, то зустріч міністрів стала б непотрібною.

Він лише заявив, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвали б її територіальну цілісність, розвиток держави як європейської, демократичної країни і «створять усередині України міну уповільненої дії».

Кулеба також наголосив, що «ключ до миру в Україні, ключ до припинення російської агресії проти України перебуває в Москві».

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені без виконання Росією безпекових передумов для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ наразі відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.

Але після засідання Тристоронньої контактної групи 19 серпня стало відомо, що Росія поставила за умову продовження переговорів перегляд постанови Верховної Ради від 15 серпня про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні, яка не передбачає нині проведення таких виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму. Офіс президента України повідомив про те засідання, що «Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів для виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради безпеки ООН 2202 (2015)».

26 липня президент Росії Володимир Путін у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським, за повідомленням Кремля, назвав ту постанову «такою, що суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання». Після цього делегація Росії в ТКГ заблокувала подальші переговори, вимагаючи зміни цієї постанови. Відтак голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист про внесення змін у згадану постанову щодо проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.

Крім того, Україна вже погодилася на внесення до свого законодавства так званої «формули Штайнмаєра», що категорично відкидала влада попереднього президента Петра Порошенка. Ця формула, названа за іменем її ініціатора, на той час голови МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, передбачає початок дії закону про особливості місцевого самоврядування на нині окупованих територіях не після того, як проведені там місцеві вибори будуть визнані вільними, чесними, відповідними законодавству України і міжнародним нормам, а відразу після завершення голосування, але на тимчасовій основі, а після визнання відповідності виборів уже й на постійній. При цьому наразі не ясно, хто в такому разі мав би здійснювати згадане самоврядування протягом часу, коли посталі за результатами цих виборів місцеві органи ще не будуть визнані обраними і не почнуть працювати.

Нинішня влада президента Володимира Зеленського запевняла раніше, що місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися тільки за українським законодавством і лише після відведення військ і за умови відновлення Україною контролю над державним кордоном. Росія категорично проти такої можливості, заявляючи, що мінських домовленостях передача контролю за кордоном передбачена тільки після таких виборів. У Києві у відповідь починають заявляти, що мінські домовленості застаріли і мають бути переглянені.