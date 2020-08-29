(Друкуємо мовою оригіналу)

Российское военное вторжение – основной фактор, приведший к трагедии в Иловайске в 2014 году. К такому выводу пришел Офис генпрокурора Украины. Опубликованы данные о силах и средствах, которые тогда использовались вооруженными силами России, а также информация о военных преступлениях, совершенных в Иловайске по команде Генерального штаба ВС РФ. Как Украина планирует использовать эти данные для разбирательств с Россией в международных судах?

Информация о военных преступлениях в районе Иловайска передана в Офис прокурора Международного уголовного суда (более известного как Гаагский трибунал) для решения вопроса об открытии уголовного производства, говорит заместитель начальника отдела процессуального руководства департамента надзора за уголовными производствами в преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГПУ Андрей Ткаченко. По его словам, переданная информация свидетельствуют, что с 2014 года и по настоящее время продолжается вооруженная агрессия России против Украины. То есть, это вооруженный конфликт международного характера. И собраны доказательства совершения военных преступлений.

Было вероломное убийство украинских военных

«Вероломное убийство украинских военных в районе Иловайска, что является нарушением ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года; жестокое обращение с украинскими военными и бойцами добровольческих батальонов, что является нарушением ст. ст. 2, 12 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949», – говорит Андрей Ткаченко.

Международный уголовный суд занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности. С 2014 года там рассматривается дело «Ситуация в Украине». Речь идет об убийствах во время революции достоинства, а также ситуации в Крыму и на Донбассе. Периодически дело дополняется новыми фактами, предоставленными официальными органами Украины, а также правозащитными организациями. Например, о внесудебных казнях военнослужащих, убийствах гражданских, пытках. Пока деятельность Международного уголовного суда ограничивается ежегодными докладами о ситуации в Украине.

Суд ООН и ЕСПЧ

Также эта информация будет фигурировать в уже ведущихся судебных разбирательствах. По словам Андрея Ткаченко, доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины переданы в Министерство иностранных дел, а также Министерство юстиции для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека.

Эти доказательства также используются украинским МИДом в Международном суде ООН при рассмотрении иска Украины против РФ в качестве доказательства, что Российская Федерация осуществляет финансирование террористических организаций.

Подробно: под Иловайском воевали 9 батальонно-тактических групп РФ

Российская военная агрессия названа единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске. Согласно сообщению Офиса генпрокурора, в ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

А наказывает ли кого-то украинский суд?

По результатам расследования агрессивной войны России против Украины в настоящее время привлечены к уголовной ответственности 110 человек, в том числе 68 граждан России, среди которых 21 министр. Их объявили в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 человека. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ, говорится в сообщении офиса генпрокурора.

Тем временем, матери и жены погибших военных 28 августа пикетировали посольство России в Украине. А позже отправились к Офису президента. Участники акцентировали внимание на том, что спустя 6 лет после расстрела украинской колонны в «зеленом коридоре» российские генералы до сих пор не осуждены, и не оглашены в международных розыск.

То, что сейчас говорят у Венедиктовой, это было сделано еще в 2017 году

«То, что сейчас говорят у Венедиктовой, это было сделано еще в 2017 году. За 3 года в этом деле ничего не сделано. Кроме того, что российских генералов нужно в международный розыск, нужно чтобы это дело в нашем суде расследовалось. Чтобы мамы поняли, что это было. Что их детей расстреляли в спину, или их дети были героями, которые выполняли приказ и шли до последнего. Все засекречено, мы ничего не знаем», – рассказала в эфире радио Донбасс.Реалии глава Объединения матерей и жен бойцов-участников АТО Наталка Музыка.

По ее словам, их приняли в офисе президента. После двух часов переговоров им было обещано, что при ОП будет создана комиссия, куда включат родственников погибших бойцов.