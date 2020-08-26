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Ему было 29 лет. И он стал первым, кто погиб при освобождении города Лимана Донецкой области от оккупации российских гибридных сил в 2014 году. Сегодня возле железнодорожной станции Брусин на подъезде к Лиману открыли памятный знак бойцу 79-й отдельной аэромобильной бригады, жителю Кропивницкого Юрию Власенко. Радио Донбасс.Реалии пообщалось с матерью бойца и его побратимами.

В тот день, 3 июня 2014 года, неподалёку от железнодорожной станции Брусин на подступах к Лиману колонна бойцов АТО попала в засаду. Житель Николаевщины Семён Садыков был тогда в этой колонне. Боец допускает, что их маршрут могли «слить» поддерживаемым Россией боевикам.

Мы были малоопытные, не имели боевого опыта вообще

Он очень быстро погиб, потому что было очень сложное ранение, – почти у нас на руках

«В тот день наша бригада вступила в свой первый бой. Получила первый боевой опыт. Мы были малоопытные, не имели боевого опыта вообще. Поэтому всем было очень тяжело, сложно», – вспоминает Садыков и добавляет, что Юрий Власенко воевал вместе с ним в составе миномётного расчёта. «Он увидел, как с другого фланга заходит противник, и первым открыл огонь в том направлении. Из-за этого получил пулевое ранение печени, несовместимое с жизнью. Он очень быстро погиб, потому что было очень сложное ранение, – почти у нас на руках», – вспоминает боец обстоятельства гибели Юрия.

Он говорит, что побратим поступил как герой. Потому что другие, пусть и кадровые, военные, по словам Садыкова, были более, чем Юрий, напуганы и скованы паникой.

В том бою бойцам АТО пришлось отступить. Но потом Лиман всё равно освободили.

«А во вторник он погиб…»

Вместе с Семёном Садыковым памятник открыла мать погибшего бойца – Светлана Власенко. Во время церемонии женщина постоянно плакала. Она специально приехала из Кропивницкого, чтобы побывать на месте гибели сына.

Погиб самый первый на Лиманщине и самый первый в Кропивницком

«Юра пошёл добровольно. Его не брали по повестке. Он пошёл в военкомат, ему сказали: жди своего времени. Но он договорился со своими ребятами и поехал в свою часть. И оттуда он пошёл. Погиб самый первый на Лиманщине и самый первый в Кропивницком», – не может остановить слёз Светлана. Она вспоминает, что Юра попросил брата не говорить маме, что ушёл воевать на Донбасс.

«Я узнала через месяц, что он в части. Но он не говорил, что в Славянске. Он сказал, что проходит переподготовку. Это он сказал мне в понедельник. А во вторник он погиб», – вспоминает Светлана Власенко и добавляет, что в Кропивницком власти чтят память погибших бойцов, а вот от властей Лимана, говорит плачущая женщина, её сын так и не дождалась внимания.

Памятник поставили волонтёры

Одним из инициаторов установки памятного знака стал бывший десантник, а теперь – лиманский городской депутат Евгений Воскобойников. Он вспоминает, как слышал звуки боя, в котором погиб Юрий Власенко, и как радовался, когда силы АТО освободили Лиман.

Воскобойников вспоминает, что год назад к нему и семьям погибших бойцов из Славянска и Лиманщины обратилась Светлана Власенко. Она попросила найти место гибели сына и установить знак. Чтобы можно было прийти, вспомнить и положить цветы.

Моя семья, семья десантника, согласилась профинансировать это мероприятие установлением памятного знака

«Мы разыскали по рассказам военных, которые были рядом с Юрием в том бою. Моя семья, семья десантника, согласилась профинансировать это мероприятие установлением памятного знака. И мы это всё сделали», – сообщил Евгений Воскобойников.

А ещё он говорит, что если памятный знак никто не захочет взять на баланс, чтобы ухаживать за ним, то местные жители сами будут следить за территорией.

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