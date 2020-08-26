(Друкуємо мовою оригіналу)
Ему было 29 лет. И он стал первым, кто погиб при освобождении города Лимана Донецкой области от оккупации российских гибридных сил в 2014 году. Сегодня возле железнодорожной станции Брусин на подъезде к Лиману открыли памятный знак бойцу 79-й отдельной аэромобильной бригады, жителю Кропивницкого Юрию Власенко. Радио Донбасс.Реалии пообщалось с матерью бойца и его побратимами.
В тот день, 3 июня 2014 года, неподалёку от железнодорожной станции Брусин на подступах к Лиману колонна бойцов АТО попала в засаду. Житель Николаевщины Семён Садыков был тогда в этой колонне. Боец допускает, что их маршрут могли «слить» поддерживаемым Россией боевикам.
Мы были малоопытные, не имели боевого опыта вообщеСемён Садыков
Он очень быстро погиб, потому что было очень сложное ранение, – почти у нас на рукахСемён Садыков
«В тот день наша бригада вступила в свой первый бой. Получила первый боевой опыт. Мы были малоопытные, не имели боевого опыта вообще. Поэтому всем было очень тяжело, сложно», – вспоминает Садыков и добавляет, что Юрий Власенко воевал вместе с ним в составе миномётного расчёта. «Он увидел, как с другого фланга заходит противник, и первым открыл огонь в том направлении. Из-за этого получил пулевое ранение печени, несовместимое с жизнью. Он очень быстро погиб, потому что было очень сложное ранение, – почти у нас на руках», – вспоминает боец обстоятельства гибели Юрия.
Он говорит, что побратим поступил как герой. Потому что другие, пусть и кадровые, военные, по словам Садыкова, были более, чем Юрий, напуганы и скованы паникой.
В том бою бойцам АТО пришлось отступить. Но потом Лиман всё равно освободили.
«А во вторник он погиб…»
Вместе с Семёном Садыковым памятник открыла мать погибшего бойца – Светлана Власенко. Во время церемонии женщина постоянно плакала. Она специально приехала из Кропивницкого, чтобы побывать на месте гибели сына.
Погиб самый первый на Лиманщине и самый первый в КропивницкомСветлана Власенко
«Юра пошёл добровольно. Его не брали по повестке. Он пошёл в военкомат, ему сказали: жди своего времени. Но он договорился со своими ребятами и поехал в свою часть. И оттуда он пошёл. Погиб самый первый на Лиманщине и самый первый в Кропивницком», – не может остановить слёз Светлана. Она вспоминает, что Юра попросил брата не говорить маме, что ушёл воевать на Донбасс.
«Я узнала через месяц, что он в части. Но он не говорил, что в Славянске. Он сказал, что проходит переподготовку. Это он сказал мне в понедельник. А во вторник он погиб», – вспоминает Светлана Власенко и добавляет, что в Кропивницком власти чтят память погибших бойцов, а вот от властей Лимана, говорит плачущая женщина, её сын так и не дождалась внимания.
Памятник поставили волонтёры
Одним из инициаторов установки памятного знака стал бывший десантник, а теперь – лиманский городской депутат Евгений Воскобойников. Он вспоминает, как слышал звуки боя, в котором погиб Юрий Власенко, и как радовался, когда силы АТО освободили Лиман.
Воскобойников вспоминает, что год назад к нему и семьям погибших бойцов из Славянска и Лиманщины обратилась Светлана Власенко. Она попросила найти место гибели сына и установить знак. Чтобы можно было прийти, вспомнить и положить цветы.
Моя семья, семья десантника, согласилась профинансировать это мероприятие установлением памятного знакаЕвгений Воскобойников
«Мы разыскали по рассказам военных, которые были рядом с Юрием в том бою. Моя семья, семья десантника, согласилась профинансировать это мероприятие установлением памятного знака. И мы это всё сделали», – сообщил Евгений Воскобойников.
А ещё он говорит, что если памятный знак никто не захочет взять на баланс, чтобы ухаживать за ним, то местные жители сами будут следить за территорией.
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