У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих на Донбасі українських бійців

У Запоріжжі в Парку металургів 29 серпня відбулася акція до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Її учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбас українських бійців та поклали квіти до пам’ятних знаків із портретами запорізьких бійців, які загинули на Донбасі.

«Саме пам’ять про наших полеглих побратимів дозволяє нам рухатися вперед. Крім того, що ми будемо пам’ятати, допоки ми живі, вся ця пам'ять ще й надає можливість розбудовувати нашу державу тому, що саме заради майбутнього України хлопці і дівчата віддали найдорожче – життя. Будь-хто з батьків або з рідних може вам сказати, поклавши руку на серце, що цей біль не проходить і ніколи не пройде. Рідні просто навчаються жити з цим болем. Дуже хотілось, щоб загиблих було якнайменше, але війна не скінчилася. Від нас залежить, яку країну ми побудуємо, яке покоління зросте на подвигах наших синів, братів, сестер, дружин, які загинули за Україну, від нас залежить, як ми будемо рухатися далі і як будуть жити наші нащадки», – сказав під час мітингу-реквієму ветеран війни на Донбасі, голова Запорізької міської організації ветеранів АТО Михайло Пирог.

У мітингу-реквіємі взяли участь рідні загиблих на Донбасі бійців, ветерани війни на Донбасі, військовослужбовці місцевих частин Збройних сил України та Національної гвардії, представники обласної та міської влади.

Також представники християнських церков провели 29 серпня спільний молебень на Кушугумському цвинтарі, де у 2014–2015 року були поховані 118 невідомих бійців, що загинули під час війни на Донбасі, переважно в Іловайській трагедії. Після молебню його учасники вони поклали квіти та блакитно-жовті прапорці на могили невідомих солдат.

29 серпня в Україні вдруге відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня 2019 року.

Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.