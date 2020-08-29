Дні Іловайська: як у Києві вшанували пам’ять загиблих на Донбасі (фото)

В день пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на Михайлівській площі в Києві провели панахиду за полеглими. Біля стіни пам’яті зібралися родини, побратими та друзі загиблих військових, щоб покласти квіти і згадати тих, хто віддав своє життя за Україну. Саме в ці дні у 2014-му бійці АТО виходили з Іловайського котла по зеленому коридору та були розстріляні російськими гібридними силами.

На площі відкрили кілька фотоекспозицій. Перша присвячена Іловайській битві 2014 року. На стендах представлені світлини боїв за місто, а також портрети загиблих в так званому «зеленому коридорі».

Друга експозиція, «Плюс 1», це роботи Юрія Білака. Головними героями світлин є речі загиблих. Кожна сім’я обрала якусь сімейну реліквію: батьківська куртка, гітара, лицарські обладунки, книги, з якими їх зняв фотограф.