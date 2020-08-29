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29 серпня 2020, Київ 21:57
Донбас.Реалії

Дні Іловайська: як у Києві вшанували пам’ять загиблих на Донбасі (фото)

Ветеран біля стіни пам'яті

В день пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на Михайлівській площі в Києві провели панахиду за полеглими. Біля стіни пам’яті зібралися родини, побратими та друзі загиблих військових, щоб покласти квіти і згадати тих, хто віддав своє життя за Україну. Саме в ці дні у 2014-му бійці АТО виходили з Іловайського котла по зеленому коридору та були розстріляні російськими гібридними силами.

Жінка з портретом загиблого сина
Жінка з портретом загиблого сина
Жінка принесла соняхи, як символ пам'яті про загиблих
Жінка принесла соняхи, як символ пам'яті про загиблих

На площі відкрили кілька фотоекспозицій. Перша присвячена Іловайській битві 2014 року. На стендах представлені світлини боїв за місто, а також портрети загиблих в так званому «зеленому коридорі».

Світлини прясвчені Іловайській битві
Світлини прясвчені Іловайській битві

Друга експозиція, «Плюс 1», це роботи Юрія Білака. Головними героями світлин є речі загиблих. Кожна сім’я обрала якусь сімейну реліквію: батьківська куртка, гітара, лицарські обладунки, книги, з якими їх зняв фотограф.

Відвідувачка виставки
Відвідувачка виставки
Експозиція «Плюс 1». Родина Володимира Рибака
Експозиція «Плюс 1». Родина Володимира Рибака
Світлини з експозиції «Плюс 1»
Світлини з експозиції «Плюс 1»

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