Квіти, сльози і скорбота: у Києві вшанували пам'ять загиблих захисників України – фоторепортаж

У Києві на Михайлівській площі вшанували пам’ять про загиблих оборонців України. До Дня пам’яті захисників України в столиці зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни.

Під час церемонії вшанування присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. Священнослужителі відправили молебень.

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Бойові дії на Донбасі тривають від 2014 року. Вони були спровоковані спецоперацією «русская весна», яку Росія розпочала на півдні на сході України, одразу після окупації Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.