Квіти, сльози і скорбота: у Києві вшанували пам'ять загиблих захисників України – фоторепортаж

У Києві на Михайлівській площі вшанували пам’ять про загиблих оборонців України. До Дня пам’яті захисників України в столиці зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни.
Під час церемонії вшанування присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. Священнослужителі відправили молебень.
29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.
Бойові дії на Донбасі тривають від 2014 року. Вони були спровоковані спецоперацією «русская весна», яку Росія розпочала на півдні на сході України, одразу після окупації Криму.
Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.
Під час церемонії вшанування присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. Священнослужителі відправили молебень.
29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.
Бойові дії на Донбасі тривають від 2014 року. Вони були спровоковані спецоперацією «русская весна», яку Росія розпочала на півдні на сході України, одразу після окупації Криму.
Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.
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