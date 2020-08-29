Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
29 серпня 2020, Київ 18:52
Фотогалереї

Квіти, сльози і скорбота: у Києві вшанували пам'ять загиблих захисників України – фоторепортаж

У Києві на Михайлівській площі вшанували пам’ять про загиблих оборонців України. До Дня пам’яті захисників України в столиці зібралися родичі загиблих солдатів, а також ветерани російсько-української війни.
Під час церемонії вшанування присутні поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну. Священнослужителі відправили молебень.
29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.
Бойові дії на Донбасі тривають від 2014 року. Вони були спровоковані спецоперацією «русская весна», яку Росія розпочала на півдні на сході України, одразу після окупації Криму.
Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG