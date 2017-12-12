Фільм про війну на Донбасі, показ якого скасували в Москві, презентують на іншому фестивалі – продюсерка

Документальний фільм War for Peace («Війна заради миру») про війну на Донбасі українця Євгена Тітаренка, показ якого скасували на фестивалі «Артдокфест-2017» у столиці Росії Москві, буде презентований на іншому міжнародному фестивалі, повідомила Радіо Свобода продюсер фільму, волонтерка із Дніпра Наталія Хазан.

За її словами, творці фільму подали кілька заявок на участь фільму в міжнародних фестивалях кіно – в Європі, США, Канаді й Ізраїлі.

Водночас Хазан повідомила, що презентувати в Україні, попри численні прохання, стрічку поки що не будуть: за умовами участі в міжнародних фестивалях, до фестивалю стрічка не може бути продемонстрована в країні, де зроблена.

«Ми подали заявки на кілька західних фестивалів. Умови всіх західних фестивалів – фільм не може бути показаний у країні, де зроблений. У нас зараз є багато пропозицій організувати закритий показ у Києві, у Дніпрі, ще десь, але ми не будемо цього робити. Історія з фільмами, як правило, довга – це не місяць, не два. Але тут у нас є певний «карт-бланш» у зв’язку з цим промо, яке нам зробили в сусідній державі», – сказала Наталія Хазан.

За її словами, скасування показу стрічки в Росії не було неочікуваним для творців.

«Навпаки – ми були здивовані, що його взагалі збирались показати. А те, що не покажуть, – ну що ж. У «дружній» державі нам зробили гарне промо, ми вдячні, у нас немає коштів на таке промо. По-друге, те, що не покажуть, – для фільму краще, ніж показали б. У фільму тепер вже є історія. Все, що заборонили, – набагато цікавіше. Якби фільм був прохідним, його б спокійно показали в кінотеатрі на 150 місць, і ніхто б не помітив. А так нам зробили колосальне промо», – сказала Наталія Хазан.

Як зазначила продюсер, попри те, що в Росії фільм пов’язували із українською владою і називали «замовним», створений він винятково зусиллями ентузіастів.

«Фільм зроблений без жодної підтримки жодного представника влади. Ми звертались до понад 300 народних депутатів, які є на Фейсбуці, з проханням перекинути нам по одному долару на фільм, але жоден не відповів», – додала Наталія Хазан.

Як розповіла продюсер, на презентацію фільму в культурному центрі посольства Чехії в Москві були заброньовані всі місця, але потім організатори вибачились і поставили в програму інший фільм.

Документальний фільм War for Peace знімався упродовж 12 місяців в зоні бойових дій на Донбасі парамедиком Євгеном Тітаренком, який у складі батальйону «Госпітальєри» пройшов найгарячіші точки Донбасу. Зйомки тривали упродовж 2014-2015 років.

9 грудня організатори фестивалю «Артдокфест-2017» у Москві повідомили, що були змушені остаточно відмовитися від показу одного фільму про війну на Донбасі «Війна заради миру». Раніше намір показати цей фільм на фестивалі поза конкурсом викликав невдоволення прихильників проросійських бойовиків на частині українського Донбасу, і організатори спершу були змушені перенести показ цього фільму в інше приміщення, до Чеського культурного центру в Москві.