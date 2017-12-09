На фестивалі в Росії погрожували зірвати показ одного фільму про війну на Донбасі і зірвали показ іншого

У Росії на фестивалі документального кіно «Артдокфест» у Москві невідомі прийшли на показ фільму «Політ кулі» про війну на частині українського Донбасу 9 грудня і погрожували зірвати його другий показ у неділю, 10 грудня.

Авторка фільму Беата Бубенець оприлюднила у фейсбуці запис розмови невідомих із президентом фестивалю Віталієм Манським: двоє чоловіків і жінка стверджували, що фільм уславлює бійців українського добровольчого батальйону «Айдар», які, за їхніми твердженнями, нібито «вбивали і ґвалтували людей». Невідомі пригрозили, що 10 грудня на другий показ фільму «Політ кулі» їх «прийде п’ятсот» і зірве цей показ. Один із невідомих при цьому стверджував, що з 2014 року перебуває на Донбасі.

Також 9 грудня організатори фестивалю повідомили, що були змушені остаточно відмовитися від показу ще одного фільму про війну на Донбасі, з назвою «Війна заради миру». Раніше намір показати цей фільм на фестивалі поза конкурсом викликав невдоволення прихильників сепаратистів і гібридних російських сил на частині українського Донбасу, і організатори спершу були змушені перенести показ цього фільму в інше приміщення, до Чеського культурного центру в Москві.

9 грудня організатори фестивалю повідомили, що навколо показу цього фільму в Москві «певними групами людей і ЗМІ була створена нездорова атмосфера, стали виникати різноманітні звинувачення і погрози», і Чеський центр вирішив, що «напружена атмосфера навколо показу фільму може призвести до небажаних інцидентів на території посольства Чехії». За повідомленням, «виходячи виключно з турботи про комфорт і безпеку гостей, за узгодженням із дирекцією «Артдокфесту», було ухвалене рішення відмовитися від показу фільму «Війна заради миру».

7 грудня кінотеатр «Каро 11 Октябрь» у Москві, де відбувається показ фільмів фестивалю, без пояснення причин зняв із показу фестивальний фільм «Мустафа» – про лідера кримськотатарського національного руху Мустафу Джемілєва. До дирекції «Артдокфесту» надійшов офіційний запит із московського відділення Центру протидії екстремізмові з проханням надати запис цього фільму. Організатори фестивалю були змушені відмовитися від його показу.