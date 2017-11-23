На фестивалі у Москві планують показ фільму про війну на Донбасі, дата невідома – продюсер

На фестивалі «Артдокфест-2017» у Москві запланований для показу документальний фільм «War for Peace» («Війна заради миру»), знятий про війну на Донбасі режисером Євгеном Тітаренком. Про це Радіо Свобода повідомила продюсер фільму, волонтерка із Дніпра Наталія Хазан.

«Ми подали цей фільм на кілька фестивалів – у Європу, США, на «Артдокфест», який відбувається в Росії. Першим проходитиме «Артдокфест», тобто прем’єра нашого фільму має відбутися у Москві…Окрім оргкомітету фестивалю, цей фільм ще ніхто не бачив, його ніде не транслювали, його немає в інтернеті. Умови фестивалю такі, що цей фільм не мав бути показаний раніше. Як з двохвилинного трейлеру можна було зробити висновки про «екстремізм?», – сказала Радіо Свобода Наталія Хазан.

Відео користувача WAR FOR PEACE у YouTube​

За словами продюсера, дата і час показу фільму поки не відомі, однак творців фільму вже запросили бути присутніми на прем’єрі. Вона також зазначила, що фестиваль «Артдокфест-2017» є досить незалежною платформою в Росії, яка не фінансується державою.

У четвер організатори фестивалю на своєму сайті оприлюднили офіційну позицію зазначивши, що «показ фільму Євгена Тітаренка «Війна заради миру» із позаконкурсної програми «Після Союзу.Doc» переноситься з кінотеатру «Каро 11 Октябрь» на інший майданчик». Адресу і час показу обіцяють оприлюднити додатково.

Організатори також нагадали, що «Артдокфест» був і залишається «зоною свободи».

«У нас в програмі фільми і про православного священика, який благословляє громадян Росії на війну з українською армією, і фільм «Ладан-навігатор», повний співчуття до проросійської сторони конфлікту...Але, вибачте, у нас і фільм «Війна заради миру», знятий молодим українським режисером на території його держави під час справжньої війни з тими, хто домагається розчленування його країну. На жаль (чи на щастя для наших опонентів), один показ такого фільму в залі на 150 осіб, не здатен змінити ставлення до питання і його розуміння 145 мільйонів, які бачать світ крізь екрани своїх телевізорів. Але свобода повинна десь виживати і десь зароджуватися», – йдеться у повідомленні.

Незабаром після того як «Артдокфест» виклав на своєму сайті анонс, в Росії почалася широка кампанія проти фільму «War for Peace» про війну на Донбасі, зокрема у російському сегменті соцмереж. Віце-спікер Держдуми Росії Олексій Толстой надіслав запити до Генпрокуратури і Міністерства культури Росії з проханням перевірити, чи не порушує фільм статті Кримінального кодексу про «публічні заклики до екстремізму і тероризму» та «розпалювання ненависті».

Документальний фільм «War for Peace» знімався упродовж 12 місяців в зоні АТО парамедиком Євгеном Тітаренком, який у складі батальйону «Госпітальєри» пройшов найгарячіші точки Донбасу. Зйомки тривали упродовж 2014-2015 років.