У Москві скасували показ фільму про Мустафу Джемілєва

Московський кінотеатр «Октябрь» («Жовтень») без пояснення причин зняв з показу фільм про лідера кримських татар Мустафу Джемілєва, який був частиною програми фестивалю «Артдокфест».

Президент фестивалю, режисер Віталій Манський заявив, що організатори фестивалю не отримали жодних документів і обґрунтувань скасування показу.

«Використовуючи телефонне право, хтось, з якогось «самого верху» зажадав прибрати з показу фільм «Мустафа». І поза нашою волею фільм з показу був знятий! Висловлюємо свої вибачення глядачам і авторам. «Артдокфест» не піддався б на жодний тиск! Соромно!» – написав Манський у Facebook.

Фільм «Мустафа» зняв український режисер Ернес Сарихалілов. Картина розповідає про боротьбу Джемілєва за повернення до Криму із заслання за часів СРСР, про судові переслідування, про 15 роках, проведених Джемілєвим в радянських таборах».

Мустафа Джемілєв є лідером кримськотатарського народу, до 2013 року очолював Меджліс, який Росія заборонила в окупованому нею Криму, оголосивши екстремістською організацією.