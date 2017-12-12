Росія: лідер SERB заявив у поліцію на авторів фільму про війну на Донбасі

Лідер руху SERB (радикального російського націоналістичного руху – ред.) Ігор Бекетов (Гоша Тарасевич) заявив, що подав заяву в поліцію і прокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу стосовно організаторів показу фільму «Політ кулі» на кінофестивалі «Артдокфест» у Москві.

Бекетов вимагає притягнути організаторів до відповідальності за «розпалювання міжнаціональної ворожнечі і ненависті». Він також повідомив, що його відпустили з поліції, йому і ще трьом затриманим загрожує адміністративний арешт або штраф.

У неділю активісти SERB зірвали другий показ «Польоту кулі» в Москві на фестивалі «Артдокфест». Під час показу фільму Беати Бубенець про війну на сході України в зал увірвалися прихильники проросійських сепаратистів із прапорами «Новоросії» і розпорскали в кінозалі пахучу рідину. За даними «Бі-бі-сі», це була сеча. Коли людей почали виводити із зали, нападники скандували: «Ганьба, на ваших руках кров жителів Донбасу!». Організатора «Артдокфесту», російського документаліста Віталія Манського вони назвали «фашистом».

Бекетова і ще трьох нападників затримали і відвезли до відділку і склали на них адміністративні протоколи про непокору поліції.

Віталій Манський також подав заяву в поліцію. За його словами, заяви також мають намір написати адміністрація московського кінотеатру «Жовтень» і деякі глядачі.

Авторку фільму не цікавило, хто на чиєму боці воює

Беата Бубенець в інтерв’ю проектові «Настоящее время» розповіла, що «Політ кулі» знятий «одним кадром» у серпні 2014 року, коли режисер провела кілька днів у селищі Щастя на Донбасі і з сепаратистами угруповання «ЛНР», і з українськими військовими, які протистояли їм.

За її словами, її не цікавило, хто на чиєму боці воював, їй була цікава саме природа війни і те, чому чоловіки беруть у руки зброю.

«Політ кулі» – вже другий фільм «Артдокфесту», показ якого був зірваний. Раніше російська кіномережа «Каро» скасувала показ документального фільму про радянського дисидента і лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Манський стверджує, що в «Каро» дали зрозуміти, що вимога зняти картину з показу надійшла «згори».

Крім того, організатори фестивалю були змушені відмовитися від показу поза конкурсом іще однієї документальної стрічки про війну на Донбасу – українського фільму «Війна заради миру». Через погрози показ цього фільму спершу перенесли до іншого приміщення, Чеського культурного центру, що на території посольства Чехії в Москві, але після нових погроз скасували й той показ.

Проект «Настоящее время» є інформаційним спонсором «Артдокфесту» – єдиного в Росії незалежного кінофестивалю документалістики. Він проходив у Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»