У Москві невідомі особи намагалися зірвати показ фільму про війну на Донбасі

Група невстановлених осіб 10 грудня в Москві на фестивалі «Артдокфест» намагалася зірвати показ фільму «Політ кулі» режисера Беати Бубенець.

За свідченнями очевидців, невідомі увірвалися до зали в кінотеатрі «Октябрь» («Жовтень») і стали загороджувати собою екран із вигуками «Не буде фільму проти росіян!». Згодом вони розлили якусь рідину з сильним запахом. Через деякий час порушників порядку вивели з зали поліцейські під аплодисменти відвідувачів сеансу.

9 грудня авторка фільму Беата Бубенець оприлюднила у фейсбуці запис розмови невідомих із президентом фестивалю Віталієм Манським: двоє чоловіків і жінка стверджували, що фільм уславлює бійців українського добровольчого батальйону «Айдар», які, за їхніми твердженнями, нібито «вбивали і ґвалтували людей». Невідомі пригрозили, що 10 грудня на другий показ фільму «Політ кулі» їх «прийде п’ятсот» і зірве цей показ. Один із невідомих при цьому стверджував, що з 2014 року перебуває на Донбасі.