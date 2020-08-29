У США вперше зафіксували повторне інфікування COVID-19

25-річний житель міста Ріно в американському штаті Невада став першим жителем США, у якого підтвердилося повторному зараженню коронавірусів. Про це йдеться в препринті статті, підготовленої вченими з Невади, повідомляє Reuters.

18 квітня у людини, ім’я якої не розкривається, вперше діагностували коронавірусну інфекцію, до 27 квітня у неї зникли симптоми. Два тести, проведені 9 і 25 травня, дали негативний результат. Але 28 травня пацієнт знову захворів, у нього розвинулася більш тяжка хвороба, викликана коронавірусом. Дослідження показало, що друге зараження відрізняється від першого.

Автори дослідження вважають, що повторне зараження COVID-19 зустрічається рідко. Захворювання жителя Невади стало першим підтвердженим випадком у США серед майже шести мільйонів випадків COVID-19 у країні.

Це четвертий підтверджений випадок повторного зараження в світі. Перший випадок зареєстрували вчені з Гонконгу, ще два підтвердили в Нідерландах і Бельгії.