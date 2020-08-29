У Зеленського поклали на «попереднього президента» відповідальність за колізію навколо директора НАБУ

В Офісі президента України заявили 29 серпня, що візьмуть «до відома рішення Конституційного суду» про визнання неконституційним указу п’ятого президента України Петра Порошенка про призначення Артема Ситника керівником Національного антикорупційного бюро.

«У зв’язку з цим ми, безумовно, беремо до відома рішення Конституційного суду про неконституційність указу попереднього президента про призначення директора НАБУ. Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність», – йдеться у повідомленні.

В ОП відзначили, що рішення КСУ не зачепить чинність і спроможність усього атикорупційного агентства. Водночас в Офісі додали, що чекають «від виконувача обов’язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період обрання нового керівника».

Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором ввечері 28 серпня.

У відповідь НАБУ звинуватило суддів у політичному характері справи й зауважили, що рішення не означає автоматичного звільнення керівника.

9 липня Конституційний суд України розпочав розгляд справи щодо конституційності указу президента про призначення Ситника на посаду директора НАБУ. Провадження було відкрите за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності указу президента від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ. Автори клопотання вважають, що тодішній президент України Петро Порошенко, призначивши Ситника директором НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив встановлену частиною 4 статті 5 Конституції заборону на узурпацію державної влади.