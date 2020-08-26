Спорт за тиждень: Бех-Романчук, вейкбординг і дракони

Медальний «бум» від легкоатлетів

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук виграла турнір ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego з результатом 6,78 м. Її перевага над найближчою конкуренткою Аліною Ротару з Румунії склала 11 сантиметрів.

Для Бех-Романчук – це вже друга нагорода за три дні. У другому етапі «Діамантової ліги» українка виступила з особистим рекордом – подолавши позначку 6,85 м, вона виборола «золото».

На цьому ж «діамантовому» етапі інша українка Анна Рижикова в бігу на 400 метрів з бар’єрами стала срібною призеркою, пробігши дистанцію за 55,19 секунди.

Із жодного серпневого старту без нагород не повертаються і стрибунки у висоту – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко. У другому етапі «Діамантової ліги» українське протистояння завершилося перемогою Магучіх. Ярослава «перелетіла» позначку 2 метри, а ось Левченко цю висоту подолати не змогла. Проте «золото» і «срібло» в скарбничці збірної України.

Ястремська не пробилася до чвертьфіналу

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила свою участь у турнірі WTA Premier 5 Western&Southern Open у Нью-Йорку. У матчі за вихід до чвертьфіналу українка програла дворазовій переможниці турнірів Великого слему, експершій ракетці світу японці Наомі Осаці з рахунком 3:6, 1:6.

Проте Ястремська на шляху до третього раунду турніру здолала експершу ракетку світу, семиразову переможницю турнірів Великого слему Вінус Вільямс і Бернарду Перу.

Перший трофей «Містера» в «Динамо»

Київське «Динамо» під керівництвом Мірчі Луческу обіграло донецький «Шахтар» у Суперкубку України з футболу. Українське «ель класико» завершилося із рахунком 1:3. М’ячами відзначилися за киян – Карлос Де Пена, Жерсон Родрігес і Фран Соль, а «гірників» – Жуніор Мораєс.

Це перший трофей Мірчі Луческу на посаді головного тренера «Динамо». У період 2004-2016 роках він очолював донецький «Шахтар».

«Динамо» ж виграло Суперкубок України втретє поспіль.

Відомі переможці Пляжних ігор

В Одесі завершилися Ukrainian Beach Games, де проходили змагання з пляжного футболу, волейболу, бейсболу, регбілігу, футволею, чирлідингу і бадмінтону. За інформацією Спортивного Комітету України, чемпіонами України з пляжного футволею став дует Іван Гром і Дмитро Масалєв, які були сильнішими за тандем Дмитро Шевчук – Олег Усиченко. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 (18-7; 20-18).

Чемпіонами України з пляжного футболу серед лікарів стала збірна Києва, яка у фінальному матчі виграла у полтавських колег із рахунком 5:2. І це вже другий титул київський лікарів.

Перші в історії України змагання з ейр-бадмінтону завершилися перемогою одеського міксту Копач/Ловигіна, серед чоловіків – тандем Фолько/Самсонюк (Одеса/Рівне), а у жінок не було рівних одеському дуетові Заярко/Шепель.

Першими в історії українського спорту чемпіонами з пляжного регбілігу стали київський «Авіатор» серед жінок і «Transcarpathia Trinity» (Ужгород) серед чоловіків. У волейболі здобула перемогу київська пара Макаревич/Шаульський. У бейсболі чемпіонами стала команда Одеси.

Серед чирлідерів тріумфувала підтримка клубу «Вінницькі вовки» (американський футбол) у віковій категорії «Seniors» і київська команда «Red Foxes» – у віковій категорії «Juniors».

Без поразок: український боєць провів 24-й бій

Український боєць Ярослав Амосов, який виступає у ваговій категорії до 80 кг, переміг американця Марка Леммінгера на турнірі Bellator 244 в Анкасвіллі (США). Зустріч завершилася достроково через розсічення у Леммінгера, після чого лікарі заборонили американцеві виходити на другий раунд. Це вже 24-й бій в MMA у Амосова, всі завершувалися перемогами українця.

Українська стрітбольна ліга: за крок до визнання чемпіона

Останні етапи Української стрітбольної ліги відбулися в Борисполі та Харкові. Переможцями турніру у Борисполі стали Taco Tuesday (серед спортсменів віком до 18 років) і Borsch Service (серед чоловіків). Також у змаганнях «снайперів» перемогу здобув дворазовий чемпіон світу з данк-контестів Дмитро Кривенко, він же тріумфував і у рідній атмосфері – «данках», щоправда, «золото» поділив з Олександром Захаровим.

У харківському турнірі в категорії серед спортсменів до 14 років «Титани» виявилися сильнішими за Marvel, серед шістнадцятирічних перемогу святкувала команда Mastery Fant, STFU виграли «золото» серед U18.

Квартет Анна Сугак, Юлія Стразова, Ксенія Афанасьєва і Дар’я Тімофєєва у складі команди Magnum не залишили шансів Black Lives Matter, а серед чоловіків тріумфувала команда «Базара Ноль». Найкращим данкером став Данило Казанцев.

Уже 29 серпня у Дніпрі відбудеться фінал Української стрітбольної ліги. Змагатимуться команди у п’яти категоріях – U14, U16, U18, жіноча і чоловіча, а також на глядачів очікує данк-контест.

Драконів підкорено

У Києві завершився чемпіонат України з драгонботу. За сумою трьох дистанцій – 200, 500 і 2000 метрів у класі човнів Д-22 (22 учасники) – головний кубок виборола команда Львівської області. Другими стали кияни, а третє місце у збірної Київської області-1.

У вейкбордингу можна вигравати і в 78 років

Протягом трьох днів у Києві за звання найкращого вейкбордиста боролися у двох категоріях – катерній і канатній. Отже, найкращими у катерній версії серед наймолодших учасників стали Ігор Заруцький, Злата Пивоваренко і Віктор Мирошниченко. Микола Петров виборов «золото» серед спортсменів до 18 років, Ірина Балацько святкувала перемогу серед жінок-аматорів, Ірина Любарець – у категорії «Мастерс».

Серед ветеранів тріумфував Юрій Зозуля, а найстарший учасник змагань Андрій Зозуля, якому виповнилося 78 років, переміг у категорії «70+».

Серед професіоналів відзначилися Дмитро Книш, Варвара Долижіна і Данило Клещан.

У канатній версії змінилися лідери в деяких категоріях – Дмитро Лучкін (до 13 років), Олександр Ридно (до 18 років), Наталя Мищенко (жінки-аматори), Тетяна Познякова (жінки-мастерс), Денис Данилов (чоловіки-мастерс), Ігор Плохов (ветерани, 40+), Магомед Гаджимагомедов (ветерани, 50+).

Перший чемпіон України з 3×3

В Івано-Франківську відбувся фінал першого чемпіонату України з баскетболу 3×3. Серед жінок історичну золоту нагороду здобула команда «Франківськ-ПНУ», у складі яких гравчині збірної України з 3×3 Христина Філевич, Ганна Рульова, Вероніка Космач і Міріам Уро-Ніле. У матчі за чемпіонство цей квартет був сильнішим за команду «Франківськ» – 21:14.

Серед чоловіків найсильнішою стала команда «Контора», яка у фіналі перемогла СумДУ – 17:13.

Уже 30 серпня в Одесі визначиться переможець фінального турніру Суперліги, який також проводиться Федерацією баскетболу України. Чемпіонські титули в категоріях чоловіків і жінок виборюватимуть найсильніші команди за підсумками попередніх п’яти турів.