МОЗ пояснило, чи відбудуться єврокубки в Україні в умовах карантину

Українські вболівальники матимуть можливість відвідувати матчі єврокубків з певними обмеженнями в залежності від рівня епідемічної небезпеки в регіоні, відповіли в МОЗ на запит Радіо Свобода.

Радіо Свобода цікавилося, чи відбудуться у вересні єврокубкові матчі (Ліга чемпіонів та Кубки Європи) з баскетболу, гандболу та волейболу за підтримки вболівальників на трибунах у палацах спорту (закритих будівлях).

«Відвідування вболівальниками спортивних змагань у палацах спорту можливе з певними обмеженнями: більш як одна особа на 5 кв. метрів площі будівлі або території, дотримання фізичного дистанціювання (має становити не менше ніж 1,5 метра), використання захисних масок, а також залежить від рівня епідемічної небезпеки на території регіону або в окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону», – пояснили в МОЗ.

У профільному міністерстві розповіли, що попри щільний графік ігор українських клубів (два матчі на тиждень, один з них може бути на виїзді в іншій державі), спортсменам не потрібно буде проходити обсервацію при поверненні до України «у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину».

Також в МОЗ зазначили, що за новими вимогами від міжнародних федерацій клуби зобов'язані за два дні до кожного жеребкування повідомляти організаторів про обмеження на поїздки в Україну.

«Якщо країна, де має проводитися матч, ввела обмеження вже після всіх дедлайнів (зазвичай, 2 доби) і часу знайти інший стадіон (або інше місце проведення спортивного змагання) не залишається, приймаючій команді зарахують технічну поразку. Але, щоб цього не допустити, приймаюча команда, враховуючи епідемічну ситуацію в Україні, може зарезервувати стадіон в регіоні України з низьким рівнем епідемічної небезпеки», – розповіли в МОЗ.

Уже у вересні вперше в баскетбольній Лізі Чемпіонів стартує єдиний представник України – «Дніпро». Через поширення коронавірусу ФІБА змінила умови кваліфікації, і тепер змагання відбудуться у форматі «Фінал чотирьох».

Через епідситуацію в Україні турнір за участі «Дніпра» точно відбудеться не вдома. Місце та час проведення кваліфікації стануть відомі 21 серпня.

Інформацію про свою участь в Лігах чемпіонів чекають волейбольні клуби «Прометей» та «Хімік», а також гандбольний клуб «Мотор».

На початку серпня Україна не увійшла до оновленого списку країн, громадянам яких дозволяють в’їхати в країни Європейського союзу під час пандемії.