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06 серпня 2020, Київ 13:54
Спорт

Український спорт у серпні: турніри, які варто подивитися

«Шахтар» святкує перемогу над «Вольфсбургом»

Останній місяць літа обіцяє бути більш спортивним. Звичайно, що це ще не той режим, до якого звикли вболівальники. Але все ж таки український спорт продовжує набирати обертів. На міжнародному рівні вже виступають українські футболісти та тенісисти, «прокидаються» після карантину легкоатлети, продовжують радувати фанатів ігрові види, а крім того, у серпні відбудуться і змагання з неолімпійських видів. Радіо Свобода нагадує про турніри, які варто не пропустити.

Футбол

Ще не встигли вщухнути емоції від вчорашньої перемоги донецького «Шахтаря» над «Вольфсбургом», тож на такій позитивній ноті й згадуємо, що вже 11 серпня у Німеччині відбудеться чвертьфінал Ліги Європи. Донеччани зіграють із переможцем сьогоднішньої пари, в якій зустрічаються швейцарський «Базель» і німецький «Айнтрахт» із Франкфурта. У першому поєдинку цих команд «Базель» був сильнішим на виїзді – 3:0. Нагадаємо, що через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, чвертьфінали складатимуться з одного матчу і відбуватимуться в Німеччині.

Без глядачів і в масках: як пройшов останній єврокубковий матч цього сезону в Києві
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Без глядачів і в масках: як пройшов останній єврокубковий матч цього сезону в Києві

Останній єврокубковий матч цього сезону в Києві відбувся без глядачів та з підвищеними заходами безпеки. Як це відбувалося в чаші стадіону?

Епопея з призначенням новим тренером «Динамо» Мірча Луческу ще не завершилася, а тому саме час перевірити, чи зможе новий коуч вибороти з киянами трофей. 25 серпня на НСК «Олімпійський» за Суперкубок поборються чемпіон України – донецький «Шахтар» та володар Кубка України – київське «Динамо». Цікаво, що наразі «гірники» та кияни мають однакову кількість титулів за часи незалежної України – по 35. «Динамо» 15 разів ставало чемпіоном України, 12 разів вигравало Кубок та 8 – Суперкубок. «Шахтар» по 13 разів вигравав національну першість та Кубок України, 8 Суперкубків, а також один Кубок УЄФА.

Якщо вам нецікаве протистояння українських грандів і ви чекаєте на виступи своєї команди, то є і така позитивна новина. Уже 25-26 серпня відбудеться перший етап Кубка України, де передбачається участь клубів першої та другої ліги, а також аматорських команд. А з 29 серпня свою боротьбу розпочнуть команди Української Прем'єр-ліги, які мають найнижчий рейтинг серед учасників елітного дивізіону.

Бокс

29 серпня бій за звання чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версіями WBC та WBO проведе українець Віктор Постол. Зустріч проти мексиканця Хосе Раміреса відбудеться у Лас-Вегасі (США). Для 36-річного українського боксера це вже буде 34-й бій (31 перемога, 2 поразки) у профринзі. Постол – колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC (2015-2016), востаннє виходив на ринг 27 квітня 2019 року. А ось 27-річний американець Рамірес – чинний чемпіон світу WBC та WBO – має за спиною 25 боїв, усі завершилися перемогою. Це вже буде четвертий захист його титулу.

Теніс

Уже сьогодні, 6 серпня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє матч другого кола основної сітки турніру в Палермо. Українці протистоятиме французька тенісистка Осеан Доден. Матч розпочнеться приблизно о 21:30 за київським часом. Для Ястремської це друга зустріч із Доден та спроба взяти реванш за поразку у 2017 році. У наступному колі переможниця цього мачту зіграє проти тріумфатора пари Каміли Джорджи (Італія) – Кайі Юван (Словенія).

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

З 10 серпня вболіваємо за Даяну вже в турнірі в Празі. Вона розпочне Prague Open з основної сітки. Леся Цуренко та Марта Костюк також потрапили до заявочного списку турніру WTA в Празі. Нагадаємо, Костюк покинула турнір в Палермо через поразку у другому раунді кваліфікації, а Цуренко знялася зі змагань через травму. Також у кваліфікації турніру можуть виступити українки Катерина Козлова і Катаріна Завацька.

Тим часом з 10 серпня розпочнеться турнір WTA International в Лексінгтоні (США), де виступатиме Катерина Бондаренко.

З 21 до 28 серпня на Катерину Козлову, Катаріну Завацьку та Катерину Бондаренко чекає Нью-Йорк, де відбудеться Western & Southern Open.

Турнір за участю першої ракетки України Еліни Світоліної заплановано на 31 серпня
Турнір за участю першої ракетки України Еліни Світоліної заплановано на 31 серпня

А вже в останній день серпня розпочнеться Відкритий чемпіонат США з тенісу, де зіграють перша ракетка України Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Катаріна Завацька. Цікаво, що з топових десяти тенісисток світу не виступатиме лише перша ракетку Ешлі Барті.

Баскетбол

Олексій Лень вже повернувся до ігор в НБА після одужання від коронавірусу. У матчі проти «Даласу» українець провів три хвилини, але «Сакраменто» поступилося в овертаймі 110:114. Сьогодні команда Леня матиме останній шанс зачепитися за плей-оф. Тож о 20:30 дивіться «Сакраменто» – «Нью-Орлеан» та підтримуйте українського хлопця в НБА.

І хоча український 5х5 повернеться аж у жовтні, коли відбудеться Кубок України та розпочнеться новий сезон, а за «Дніпро», жіночий та чоловічий клуби «Прометей» можна буде вболівати вже у вересні у єврокубках, без баскетболу Україна не залишається. Тим більше у серпні.

Щоправда, мова йде про баскетбол 3х3. Але в останній місяць літа на вас чекають спекотні баталії за звання найкращого. Уже 9 серпня на НСК «Олімпійському» змагатимуться команди в рамках Суперліги 3х3. Це останній шанс для учасників набрати необхідні рейтингові бали, щоб вже 30 серпня в Одесі розіграти титул переможця.

Серед чоловіків у першому етапі чемпіонату України найсильнішою стала команда «Динамо-Одеса»
Серед чоловіків у першому етапі чемпіонату України найсильнішою стала команда «Динамо-Одеса»

Тим часом до завершення підходить і перший чемпіонат України з 3х3. 15 серпня у Хмельницькому відбудеться четвертий і останній тур кваліфікації, за вихід до фіналу змагатиметься «Захід». А в День Незалежності, 24 серпня, вболівальники дізнаються ім’я першого чемпіона України з баскетболу 3х3.

Інше, але не менш цікаве

Після довготривалої карантинної перерви повертається і легка атлетика. Погодьтеся, дивитися в інстаграмі тренування Марини Бех-Романчук, Ярослави Магучіх, Юлії Левченко та інших красунь-легкоатлеток – це, може, і цікаво, але краще побачити запеклі змагання. Тож 15-16 серпня відбудеться командний чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку, а 29-30 серпня у цьому ж місті чекайте на чергове повернення легкоатлетів, які знову боротимуться за «золото» національної першості, але вже індивідуально.

Повернення зіркових легкоатлетів: Ярослава Магучіх у свої вісімнадцять років стає срібною призеркою дорослого чемпіонату світу
Повернення зіркових легкоатлетів: Ярослава Магучіх у свої вісімнадцять років стає срібною призеркою дорослого чемпіонату світу

15 серпня зануритися у лицарську атмосферу можна буде на чемпіонаті України з середньовічного бою. Це індивідуальні двобої та масові битви 10х10 чи 16х16. Це не постановочні бої, тут все по-справжньому: обладунки, стяги та щити з гербами, мечі та сокири. Тим більше, що серед учасників – і представники національної збірної України, яка у травні 2019 року виграла чотири «золота» на чемпіонаті світу (IMCF) у масових боях 16х16, 10х10 та 5х5 та древковій зброї серед чоловіків, а крім того – «срібло» у боях 3х3, щит та меч серед чоловіків і у категорії «жінки».

Великі «дракони», але дерев'яні, биття барабанів та гучні крики: «Хутчіше» – китайська атмосфера повертається до Києва. З 21 до 24 серпня столиця прийматиме чемпіонат України з драгонботу – це веслування на великих каное, а на «човнах» прикріплені голова та хвіст «дракона». Команди змагатимуться на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів у шести класах – окремо жінки та чоловіки, а також мікс-команди, юніори та юніорки, а також змішані команди.

Драгонбот в Києві, 2019 рік
Драгонбот в Києві, 2019 рік

Другий етап Кубка України з плавання прийматиме Харків 26-28 серпня. Поки що невідомо, чи всі українські зіркові плавці візьмуть участь у цих змаганнях. Але у першому етапі золоті нагороди залишилися за лідерами Михайлом Романчуком (200, 400 метрів вільним стилем) та Дариною Зевіною (50, 100, 200 метрів на спині).

Михайло Романчук
Михайло Романчук

29 серпня стартує чемпіонат України з регбі-15. У цьогорічному розіграші візьмуть участь 6 команд: «Олімп» (м. Харків), «КРЕДО-63» (м. Одеса), «Поділля» (м. Хмельницький), «Сокіл» (м. Львів), Збірна команда м. Києва, «Політехнік» (м. Одеса). Перший етап триватиме до 3 жовтня. Після чого за рейтингом визначаються фінальні пари, які розіграють комплект нагород.

29 серпня відбудеться фінал Української Стрітбольної ліги. Турнір з баскетболу за правилами вулиць триває вже другий місяць. Щовихідних змагаються команди в різних куточках України: вже 8 серпня відбудеться черговий етап в Краматорську, а 15 – вуличний баскетбол захопить Львів.

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