Український спорт у серпні: турніри, які варто подивитися

Останній місяць літа обіцяє бути більш спортивним. Звичайно, що це ще не той режим, до якого звикли вболівальники. Але все ж таки український спорт продовжує набирати обертів. На міжнародному рівні вже виступають українські футболісти та тенісисти, «прокидаються» після карантину легкоатлети, продовжують радувати фанатів ігрові види, а крім того, у серпні відбудуться і змагання з неолімпійських видів. Радіо Свобода нагадує про турніри, які варто не пропустити.

Футбол

Ще не встигли вщухнути емоції від вчорашньої перемоги донецького «Шахтаря» над «Вольфсбургом», тож на такій позитивній ноті й згадуємо, що вже 11 серпня у Німеччині відбудеться чвертьфінал Ліги Європи. Донеччани зіграють із переможцем сьогоднішньої пари, в якій зустрічаються швейцарський «Базель» і німецький «Айнтрахт» із Франкфурта. У першому поєдинку цих команд «Базель» був сильнішим на виїзді – 3:0. Нагадаємо, що через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, чвертьфінали складатимуться з одного матчу і відбуватимуться в Німеччині.

Епопея з призначенням новим тренером «Динамо» Мірча Луческу ще не завершилася, а тому саме час перевірити, чи зможе новий коуч вибороти з киянами трофей. 25 серпня на НСК «Олімпійський» за Суперкубок поборються чемпіон України – донецький «Шахтар» та володар Кубка України – київське «Динамо». Цікаво, що наразі «гірники» та кияни мають однакову кількість титулів за часи незалежної України – по 35. «Динамо» 15 разів ставало чемпіоном України, 12 разів вигравало Кубок та 8 – Суперкубок. «Шахтар» по 13 разів вигравав національну першість та Кубок України, 8 Суперкубків, а також один Кубок УЄФА.

Якщо вам нецікаве протистояння українських грандів і ви чекаєте на виступи своєї команди, то є і така позитивна новина. Уже 25-26 серпня відбудеться перший етап Кубка України, де передбачається участь клубів першої та другої ліги, а також аматорських команд. А з 29 серпня свою боротьбу розпочнуть команди Української Прем'єр-ліги, які мають найнижчий рейтинг серед учасників елітного дивізіону.

Бокс

29 серпня бій за звання чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версіями WBC та WBO проведе українець Віктор Постол. Зустріч проти мексиканця Хосе Раміреса відбудеться у Лас-Вегасі (США). Для 36-річного українського боксера це вже буде 34-й бій (31 перемога, 2 поразки) у профринзі. Постол – колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC (2015-2016), востаннє виходив на ринг 27 квітня 2019 року. А ось 27-річний американець Рамірес – чинний чемпіон світу WBC та WBO – має за спиною 25 боїв, усі завершилися перемогою. Це вже буде четвертий захист його титулу.

Теніс

Уже сьогодні, 6 серпня, друга ракетка України Даяна Ястремська зіграє матч другого кола основної сітки турніру в Палермо. Українці протистоятиме французька тенісистка Осеан Доден. Матч розпочнеться приблизно о 21:30 за київським часом. Для Ястремської це друга зустріч із Доден та спроба взяти реванш за поразку у 2017 році. У наступному колі переможниця цього мачту зіграє проти тріумфатора пари Каміли Джорджи (Італія) – Кайі Юван (Словенія).

З 10 серпня вболіваємо за Даяну вже в турнірі в Празі. Вона розпочне Prague Open з основної сітки. Леся Цуренко та Марта Костюк також потрапили до заявочного списку турніру WTA в Празі. Нагадаємо, Костюк покинула турнір в Палермо через поразку у другому раунді кваліфікації, а Цуренко знялася зі змагань через травму. Також у кваліфікації турніру можуть виступити українки Катерина Козлова і Катаріна Завацька.

Тим часом з 10 серпня розпочнеться турнір WTA International в Лексінгтоні (США), де виступатиме Катерина Бондаренко.

З 21 до 28 серпня на Катерину Козлову, Катаріну Завацьку та Катерину Бондаренко чекає Нью-Йорк, де відбудеться Western & Southern Open.

А вже в останній день серпня розпочнеться Відкритий чемпіонат США з тенісу, де зіграють перша ракетка України Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Катаріна Завацька. Цікаво, що з топових десяти тенісисток світу не виступатиме лише перша ракетку Ешлі Барті.

Баскетбол

Олексій Лень вже повернувся до ігор в НБА після одужання від коронавірусу. У матчі проти «Даласу» українець провів три хвилини, але «Сакраменто» поступилося в овертаймі 110:114. Сьогодні команда Леня матиме останній шанс зачепитися за плей-оф. Тож о 20:30 дивіться «Сакраменто» – «Нью-Орлеан» та підтримуйте українського хлопця в НБА.

І хоча український 5х5 повернеться аж у жовтні, коли відбудеться Кубок України та розпочнеться новий сезон, а за «Дніпро», жіночий та чоловічий клуби «Прометей» можна буде вболівати вже у вересні у єврокубках, без баскетболу Україна не залишається. Тим більше у серпні.

Щоправда, мова йде про баскетбол 3х3. Але в останній місяць літа на вас чекають спекотні баталії за звання найкращого. Уже 9 серпня на НСК «Олімпійському» змагатимуться команди в рамках Суперліги 3х3. Це останній шанс для учасників набрати необхідні рейтингові бали, щоб вже 30 серпня в Одесі розіграти титул переможця.

Тим часом до завершення підходить і перший чемпіонат України з 3х3. 15 серпня у Хмельницькому відбудеться четвертий і останній тур кваліфікації, за вихід до фіналу змагатиметься «Захід». А в День Незалежності, 24 серпня, вболівальники дізнаються ім’я першого чемпіона України з баскетболу 3х3.

Інше, але не менш цікаве

Після довготривалої карантинної перерви повертається і легка атлетика. Погодьтеся, дивитися в інстаграмі тренування Марини Бех-Романчук, Ярослави Магучіх, Юлії Левченко та інших красунь-легкоатлеток – це, може, і цікаво, але краще побачити запеклі змагання. Тож 15-16 серпня відбудеться командний чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку, а 29-30 серпня у цьому ж місті чекайте на чергове повернення легкоатлетів, які знову боротимуться за «золото» національної першості, але вже індивідуально.

15 серпня зануритися у лицарську атмосферу можна буде на чемпіонаті України з середньовічного бою. Це індивідуальні двобої та масові битви 10х10 чи 16х16. Це не постановочні бої, тут все по-справжньому: обладунки, стяги та щити з гербами, мечі та сокири. Тим більше, що серед учасників – і представники національної збірної України, яка у травні 2019 року виграла чотири «золота» на чемпіонаті світу (IMCF) у масових боях 16х16, 10х10 та 5х5 та древковій зброї серед чоловіків, а крім того – «срібло» у боях 3х3, щит та меч серед чоловіків і у категорії «жінки».

Великі «дракони», але дерев'яні, биття барабанів та гучні крики: «Хутчіше» – китайська атмосфера повертається до Києва. З 21 до 24 серпня столиця прийматиме чемпіонат України з драгонботу – це веслування на великих каное, а на «човнах» прикріплені голова та хвіст «дракона». Команди змагатимуться на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів у шести класах – окремо жінки та чоловіки, а також мікс-команди, юніори та юніорки, а також змішані команди.

Другий етап Кубка України з плавання прийматиме Харків 26-28 серпня. Поки що невідомо, чи всі українські зіркові плавці візьмуть участь у цих змаганнях. Але у першому етапі золоті нагороди залишилися за лідерами Михайлом Романчуком (200, 400 метрів вільним стилем) та Дариною Зевіною (50, 100, 200 метрів на спині).

29 серпня стартує чемпіонат України з регбі-15. У цьогорічному розіграші візьмуть участь 6 команд: «Олімп» (м. Харків), «КРЕДО-63» (м. Одеса), «Поділля» (м. Хмельницький), «Сокіл» (м. Львів), Збірна команда м. Києва, «Політехнік» (м. Одеса). Перший етап триватиме до 3 жовтня. Після чого за рейтингом визначаються фінальні пари, які розіграють комплект нагород.

29 серпня відбудеться фінал Української Стрітбольної ліги. Турнір з баскетболу за правилами вулиць триває вже другий місяць. Щовихідних змагаються команди в різних куточках України: вже 8 серпня відбудеться черговий етап в Краматорську, а 15 – вуличний баскетбол захопить Львів.