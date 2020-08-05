Спорт за тиждень: тріумф «Шахтаря», рекорд Повх та Ястремська

Боротьба у Лізі Європи, повернення українці в НБА, рекорди у веслуванні, перемоги тенісистів та чергові національні першості ​–​ у традиційному спортивному дайджесті ми зібрали найцікавіші новини та головні перемоги українців за тиждень.

«Шахтар» крокує далі

Донеччани здобули яскраву перемогу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. «Гірники» тричі розписалися у воротах «Вольфсбурга». Спочатку Жуніор Мораєс відкрив рахунок на 89-й хвилині, подвоїв перевагу за 2 хвилини Соломон, а вже потім Мораєс оформив дубль. 3:0 і «Шахтар» пробивається до чвертьфіналу, який складатиметься з одного матчу.

Поєдинок із участю гірників відбудеться 11 серпня в Німеччині, суперником буде або швейцарський «Базель», або німецький «Айнтрахт» із Франкфурта (перший матч у Німеччині завершився на користь швейцарців, 3:0, гра у відповідь – 6 серпня).

Марта Костюк поступилася росіянці

Українка Марта Костюк зупинилася у другому раунді відбору на турнірі WTA у Палермо (Італія). У матчі за вихід до фіналу кваліфікації українська тенісистка поступилася Людмилі Самсоновій з Росії – 6:4, 4:6, 3:6. Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин. Раніше Костюк у кваліфікації впевнено перемогла чилійку Даніелу Сегель з рахунком 6:1, 6:2.

Золотий рекорд Повх

У Дніпрі відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каное. Найбільше нагород зібрала луцька байдарочниця Марія Повх, яка виборола 7 медалей (5 золотих та 2 срібні). Чемпіонкою Повх стала в складі байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів, тричі тріумфувала у байдарці-двійці на 1000, 500 та 200 метрів та особисте «золото» на дистанції 500 метрів.

Найшвидшими в спринтерських дистанціях (200 метрів) стали байдарочники Іван Семикін та Марія Кічасова-Скорик, а також каноїсти Тарас Міщук та Людмила Лузан. Остання вирвалася вперед на три секунди від суперниць.

Українські боксери тріумфують

Олег Малиновський, який виступає у другій напівлегкій вазі, у бої проти білоруса Андрія Ісаєва здобув свою 26-у перемогу.​

Суперваговик Віктор Вихрист здобув другу перемогу на професійному ринзі. Українець у другому раунді відправив суперника – Семена Пахомова – в нокдаун, після чого той відмовився продовжувати бій. Судді зарахували перемогу Вихристу технічним нокаутом. У Пахомова в пасиві 11 поразок у 13 боях.

Так само достроково здобув перемогу і Владислав Сіренко. Після четвертого раунду Павло Кроленко не зміг продовжити бій, а тому Сіренку присудили перемогу технічним нокаутом.

А ось зустріч Дмитра Митрофанова та Анатолія Хунаняна з Чехії завершилася за розкладом – у 6-му раунді. Перемога українця за рішенням суддів.

Нефартова Франція для Завацької

Катаріна Завацька зазнала двох поразок на мінітурнірі у Франції серії European Men's and Women's Pro Tennis Series. Спочатку українка не впоралася з представницею Швеції Жаклін Кабай Авад – 2:6, 7:5, 6:10. А потім поступилася хорватській тенісистці Сільвії Ньїрич – 3:6, 0:6.

Чергові переможці в 3х3

У Кам’янському відбувся третій етап чемпіонату України з баскетболу 3х3. Найсильнішими серед чоловіків стала команда «Чорновики», у складі якої Дмитро Липовцев, Ілля Нємцу, Максим Нікітін та Михайло Горобченко. У матчі за «золото» вони здолали «Фантазерів» – 21:18. Третє місце посіла команда «СумДУ». У жіночому турнірі тріумфував БК «Франківськ».

Квартет Тетяна Юркевичус, Дар’я Тимофеєва, Олена Тетерук та Ксенія Афанасьєва у фіналі вирвали перемогу в «Устриць на карантині» – 16:14. Наступний етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 відбудеться 15 серпня у Хмельницькому. Фінал заплановано на 24 серпня в Івано-Франківську.

Українська легенда – п'ятий

Василь Іванчук став п'ятим в онлайн-турнірі з шахів Legends of Chess. В останньому турі українець зіграв внічию з Вішванатаном Анандом. Але оскільки Іванчук грав у вирішальній партії чорними, то ця нічия була на його користь. Загалом на турнірі українець набрав 13 очок, але цього не вистачило, щоб потрапити до наступного етапу, де розгорнулася б боротьба чотирьох найсильніших шахістів.

Ястремська в Палермо: перемога та поразка

Друга ракетка України Даяна Ястремська здобула перемогу в першому колі турніру в італійському Палермо. Зустріч проти іспанської спортсменки Сари Соррібес-Термо тривала 1 годину 45 хвилин. Ястремська виграла перший сет, але в другому ініціативу перехопила Соррібес-Тормо, тож українка поступалася 0:4, але зробила камбек. Як результат – 6:3, 6:4, на користь Даяни.

А ось у парному розряді Даяна Ястремська програла у першому колі турніру. У дуеті з румункою Ралукою Олару вона не змогла обіграти нідерландсько-словенський тандем Аранча Рос – Тамара Зіданшек (7:5, 4:6, 10:8).

Повернення українці в НБА

Українець Олексій Лень вперше зіграв у матчі НБА після поновлення сезону. Його команда «Сакраменто» поступилася в овертаймі «Даласу» – 110:114. Лень провів на майданчику 3 хвилини, за які набрав 3 очки, припустився 1 втрати та 2 фолів. Востаннє до цього українець грав у НБА на початку березня перед зупинкою змагань через пандемію коронавірусу.

Дебютанти з путівкою до Європи

Новачок Української Прем’єр-Ліги «Колос» здобув останню перепустку до Ліги Європи. Команда з Ковалівки обіграла «Маріуполь» з мінімальним рахунком – 1:0. Гол забив Денис Антюх на 95 хвилині. Суперника в Лізі Європи «Колос» дізнається вже 31 липня після жеребкування. Сам матч має відбутися 17 вересня.​

Флаг-футбол: львівська перемога

Визначився чемпіон України з флаг-футболу. У фіналі відбулося чергове протистояння команд із Західного дивізіону – «Львівські Леви» проти «Вінницьких Вовків». В основний час суперники не виявили найсильнішого – 26:26, тож отримали по чотири спроби від центральної лінії в овертаймі. Більш фартовими виявилися «Леви». Як результат, 32:26 і команда зі Львова святкує перемогу. Бронзові нагороди поїхали до Маріуполя: «Азовські дельфіни» переграли «Патріотів» із Києва.

Рекорд УСЛ в Одесі

Один із наймасовіших турнірів Української стрітбольної ліги відбувся в Одесі. Протягом двох днів на майданчику за звання найкращих змагалися 92 команди. Переможцями стали команди: серед чоловіків – «New Crew» (Микола Різак, Андрій Давидчук, Сергій Таранець, Євген Звольський), серед жінок – «Богидрак» (Юлія Стразова, Юлія Гладченко, Анна Сугак), серед спортсменів віком до 18 років – «Заверни с собою» (Ігор Соловей, Владислав Мустяца, Олександр Орешин, Ілля Ніколаєв), до 14 років – Black Squad, а до 12 – «Чикагские обезьяны».

8 серпня відбудеться наступний етап в Краматорську, а 15–16 серпня УСЛ запалить на вулицях Львова

Уже в цьому місяці чекайте на повернення легкої атлетики, американського футболу та плавання, а також українських вболівальників чекають запеклі битви у футболі, баскетболі, тенісі та боксі.