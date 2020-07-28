Спорт за тиждень: Іванчук, «Ігри нескорених» і допінг російських спортсменів

Повернення Мірчі Луческу до України, а тим паче як наставника київського «Динамо», стало справжньою сенсацією тижня. «Містер» збирався підняти київський клуб на європейський рівень, потім ішов від киян, бо було непорозуміння зі вболівальниками, потім знову повертався. Тому не дивно, якщо в цьому урагані новин про «Динамо» й екстренера «Шахтаря» ви пропустили перемоги українських спортсменів. Проте найцікавіше Радіо Свобода зібрало у своєму традиційному огляді.

Шахи

Жіноча збірна України здобула перемогу в онлайн-турнірі з шахів SOCAR – LEOGAMING. У складі «синьо-жовтих» зіграли Анна Ушеніна, Ольга Бабій, Марія Бердник, Наталя Букса, Інна Гапоненко, Євгенія Долуханова, Марія Єфіменко, Наталія Жукова, Юлія Осьмак і Надія Шпанко. Протягом трьох днів 10 найкращих українських шахісток зіграли 200 партій у рапіді і бліці з командою Азербайджану. Зустріч завершилася перемогою українок – 108:92.

У сьомому турі онлайн-турніру Legends of Chess українець Василь Іванчук переміг Володимира Крамника з Росії – 3:1. Зараз український шахіст посідає шосту сходинку у турнірній таблиці, маючи в своєму активі 9 очок. На першій стадії турніру спортсмени борються за путівку до першої четвірки.

Теніс

Тенісистка Анастасія Шошина в одиничному розряді стала переможницею турніру Kozerki Open. У фіналі українка вирвала трофей у Катажини Пітер – 6:0, 4:6, 6:3. А ось у парному розряді Шошина в тандемі з Паулою Канею-Ходунь із Польщі поступилася дуетові Катажини Пітер – Йоанни Завадської – 4:6, 2:6.

Футбол

У матчах плей-оф Української прем’єр-ліги «Колос» виграв у «Дніпра-1» – 4:1. Голами відзначилися Павло Ориховський, Євгеній Морозко, і дубль на рахунку Дениса Антюха, а також автогол забив Євген Волинець. А «Маріуполь» із мінімальною різницею переграв «Олександрію» – 2:1. Остання битва за путівку до Ліги Європи тепер відбудеться 29 липня на стадіоні НСК «Олімпійський», де і зустрінуться «Колос» і «Маріуполь».

У національній першості з футболу серед жінок достроково визначився чемпіон. У фінальному матчі відбулося справжнє харківське дербі: «Житлобуд-1» проти «Житлобуду-2». Останні мали перевагу у турнірному становищі в одне очко. Проте вони збільшили свою перевагу, вигравши в надважливому матчі. Спочатку автоголом відзначилася Єлизавета Костюченко, а вже другий гол оформила Яна Малахова. Тож 2:0. «Житлобуд-2» втретє в історії стає чемпіоном України. «Срібло» також у Харкові, у команди «Житлобуд-1», а ось бронзові нагороди на рахунку команди з Херсонщини – «Восход». Останні матчі першості відбудуться 31 липня, проте у турнірному становищі вони вже нічого не вирішать.

Баскетбол 3×3

Відбулися ще два тури Української стрітбольної ліги 3×3. У Новій Каховці тріумфувала досвідчена криворізька команда «КR City», яка у фіналі виграла у «Білих Диких Коней». «Бронза» – у «Нової Каховки».

А в Києві, де змагалися 69 команд, найкращими стали «Peace Duck» (Олексій Соловйов, Артем Ковальов, Влад Куриленко і Микита Ханча). Серед жінок перше місце посіла команда «Каліпсо». Наступний етап УСЛ 3×3 розпочнеться 1 серпня в Одесі.

«Ігри нескорених»

Стали відомі нові дати «Ігор нескорених», де виступатиме й українська збірна. Вони відбудуться з 29 травня по 5 червня 2021 року в нідерландському місті Гаазі. На цих іграх Україна мала виступити у складі 20 спортсменів у 8 видах спорту, зокрема, плаванні, бігу, штовханні ядра, метанні диска, баскетболі на візках. На іграх у 2019 році «синьо-жовті» вибороли 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.

Знову допінг!

Колишній голова московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков упевнений, що в російському спорті ситуація із допінгом не змінюється. Про це він заявив в інтерв’ю «Бі-бі-сі». У першому інтерв’ю, яке Родченков дав після торішнього рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) про відсторонення російських спортсменів на чотири роки від основних змагань, він наголосив, що масштаб фальсифікацій наростає.​

«Необхідна абсолютна, безумовна заборона без будь-яких винятків та індивідуальних допусків», – заявив Родченков.

У 2019 році Росія передала ВАДА матеріали лабораторних тестів минулих років. Після того ВАДА заявила, що виявила нові махінації, і продовжила мораторій іще на чотири роки.

Уже цього тижня Україна взнає свого останнього представника в Лізі Європи, повернеться NBA, продовжаться турніри з тенісу. А які змагання у серпні ви чекаєте найбільше?