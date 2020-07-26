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Футбольный клуб «Динамо» представил нового тренера Мирчу Луческу. В украинском футболе имя румынского специалиста в первую очередь ассоциируется с донецким «Шахтером». Луческу 12 лет тренировал «горняков». За это время выиграл 22 трофея, среди которых и Кубок УЕФА.

Болельщики «Динамо» такое назначение назвали «плевком в душу», ведь Луческу неоднократно негативно отзывался о киевском клубе, его истории, игроках и болельщиках. Чем запомнился экс-тренер «горняков»? ​Почему для украинского болельщика такое решение стало «​зрадой»​?

Свою тренерскую карьеру Мирча Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он возглавил более 10 клубов и национальных сборных.

Луческу стал 36-м по счету тренером киевлян за всю историю клуба и 16-м за время независимости Украины. После назначения «Мистера», как называют Луческу в украинском футболе, ультрас «Динамо» написали обращение с предупреждением, что готовят акции протеста.

«Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, – говорится в обращении. – Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался о «Динамо – это плевок в глаза всем поклонникам команды. Мы обращаемся ко всем работникам Динамо, у которых осталась хоть капля самоуважения, с призывом: написать заявление об увольнении».



В свою очередь президент «Динамо» Игорь Суркис на встрече с болельщиками заявил, что Луческу «ушел из «Шахтера» не сам, его выгнали, он затаил обиду, хочет обыграть «Шахтер» и довести Ахметову, что тот был неправ. Я смотрел Мирче в глаза и поверил».

Негативно отзывался про «Динамо»

Претензии болельщиков киевского клуба обоснованы. За 12 лет в донецком клубе Мирча Луческу неоднократно заявлял, что судейство всегда на стороне киевлян, а «горняков» засуживают.

«Нам будет очень тяжело победить в чемпионате Украины. Нынешнее первенство подстроено под «​Динамо»​, которое отказалось играть по системе, которую предложил «​Шахтер»​. Нынешняя схема на руку только одной команде – «​Динамо»​ Киев», – говорил Луческу.

Более того, по мнению Мистера, даже другие команды выступают «против «Шахтера».

«Динамо»​ должно было продемонстрировать, что они чемпионы, а после этого матча они только оставили вопрос: с какой честностью они победили в чемпионате? Есть некоторые команды, которые притворяются, что играют против «​Динамо»​, а через неделю играют с нами не на жизнь, а на смерть», – говорил Луческу.

Эмоциональный тренер

Мирча Луческу никогда особо не сдерживал эмоции. И во время матча, и на конференции мог высказать свое «фу»: не пожать руку тренеру-сопернику, поругаться с арбитрами. Некоторые его выходки до сих пор остаются легендарными.



К примеру, 6-го ноября 2006 года во время встречи донецкого и киевского клуба арбитры удалили Мирчу с поля. После чего он бросил шапку на газон поля и выкрикнул «Браво, Федерация, браво». Намекая, что киевлянам подсуживают, потому что в тот момент президентом ФФУ был Григорий Суркис – брат президента «Динамо» Игоря Суркиса.

А еще Мистер мог просто побежать на поле разбираться с судьей.

Милый тренер

В матче «Динамо»-«Оболонь» Мирча Луческу раскритиковал женскую работу в футболе. А уже на следующей игре подарил цветы Екатерине Монзуль и Натальи Рачинской, которые работали на этом матче.

Титулованный тренер

За 12 лет в «Шахтере» Луческу выиграл 22 трофея: 8 раз «горняки» становились чемпионами Украины, 6 раз выигрывали Кубок Украины, 7 – Супер-кубок, а также в активе «оранжево-черных» Кубок УЕФА.

В финале кубка УЕФА 2009 года «горняки» встретились с бременским «Вердером». Луис Адриано забил гол на 24-й минуте, а уже через 11 минут соперник сравнял счет. На табло 1:1. И все же на 97-й минуте Жадсон забил гол и принес украинской команде победу в турнире. Со следующего года турнир поменял формат и стал называться Лигой Европы, а донецкий «Шахтер» стал первой и последней в истории украинской командой, которая завоевала кубок УЕФА.

Тренер бразильцев

Мирча Луческу возмущал украинских болельщиков своим подходом к составу команд. Молодым украинским футболистам он не давал шансов играть за «Шахтер» и отправлял в аренду в другие клубы, а вот легионеры всегда были в лидерах. Кроме того, в донецкой команде у «Мистера» были привилегии – он мог выбирать кого из игроков «нужно купить». Будет ли такой бонус в «Динамо»?

«Тренер в возрасте»

74 года – немалый возраст для тренера, считают эксперты. То, что Луческу закончит тренерскую карьеру, говорили еще в прошлом году, когда румынский специалист ушел из российского «Зенита» после «нелучшего» выступления в еврокубках.

При Луческу сборная Турции сыграла 17 матчей и в среднем за поединок команда набирала чуть больше одного очка: 4 победы, 6 ничьих и 7 поражений. В итоге он стал худшим тренером сборной Турции за последние 25 лет (на тот момент).

Киевские болельщики могут не понять...

Болельщики «Динамо» с уважением относятся к своей истории. А потому легендарный тренер Валерий Лобановский здесь в почете. В 2019-м году издание France Football опубликовало рейтинг лучших тренеров в истории футбола. Бывший тренер «Динамо» Валерий Лобановский занял в этом рейтинге 6-е место. Луческу – 41-е место. После єтого он заявил румынским СМИ, что Лобановский ничего не добился за границей.

«В этом списке есть несколько тренеров из Восточной Европы. Я очень удивлен позицией Лобановского, ведь у него абсолютно не было никаких результатов за пределами Украины», – ​ отметил Мирча Луческу. Правда, через некоторое время – извинился.

Также в августе 2019 года были слухи, что «Мистер» может возглавить «Динамо», но Луческу опровергал такую информацию: «..о работе в «Динамо» речи не шло. Да и как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтере»? Тут просто нечего комментировать».

Видимо через год Луческу нашел ответ на свой вопрос: «КАК…» и возглавил киевский клуб.

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