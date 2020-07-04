Футбол: «Динамо» поступилось «Шахтареві» 2:3

Футбольний матч 29-го туру чемпіонату України між двома провідними нині клубами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк), що відбувся на НСК «Олімпійський» у Києві, завершився новою перемогою дострокових чемпіонів із Донецька з рахунком 2:3.

Голи забили «шахтарі» Тарас Степаненко (31-а хвилина) і Євген Коноплянка (39-а хвилина), два голи у відповідь забили «динамівці» Беньямін Вербич (51-а хвилина) і Де Пена (67-а хвилина), перемогу «Шахтаря» забезпечив Алан Патрік (72-а хвилина).

На цей час «Шахтар», який уже гарантував собі чемпіонське звання, має 75 очок, «Динамо» на другому місці з 55 очками.

Третє й четверте місця зараз у «Зорі» (53 очка) і «Десни» (52 очка) – але вони зіграли на цей час на один матч менше, ніж двоє нинішніх лідерів, і мають шанс перегнати чи наздогнати «Динамо». Їхні матчі 29-го туру відбудуться 5 липня: «Зоря» гратиме з 5-ю наразі «Олександрією», а «Десна» з 6-м нині «Колосом».

Далі командам залишиться зіграти ще три тури. Чемпіонат має завершитися 19 липня.

Із нього вочевидь «випаде» львівський клуб «Карпати», який пропустив низку матчів через те, що серед його гравців і персоналу було виявлено багато позитивних результатів тестів на коронавірус, а вже після закінчення його карантину клуб не з’явився на два перенесені матчі поспіль із фінансових причин – через брак коштів. За регламентом, це означає, що команда має бути виключена з чемпіонату. Дирекція Української прем’єр-ліги вже передала матеріали справи про це на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.