Футбол: Мірча Луческу офіційно став головним тренером київського «Динамо»

Румунський спеціаліст Мірча Луческу став головним тренером київського «Динамо», повідомив офіційний сайт клубу.

Контракт укладений на два роки з опцією пролонгації ще на рік.

«Я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі «Динамо», – сказав 74-річний Луческу.

У сезоні Української прем’єр-ліги «Динамо» не змогло скласти конкуренцію «Шахтареві» і до останнього туру ризикувало втратити другу позицію, яка дає шанс стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. 19 липня динамівці поступилися в Києві команді «Колос» із села Ковалівка, яка фінішувала в чемпіонаті на шостому місці.

Наступного дня «Динамо» звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. За сезон він зумів виграти з командою Кубок України.

Мірча Луческу у 2004-2016 роках тренував основного конкурента «Динамо» – донецький «Шахтар», з яким вісім разів ставав чемпіоном України, шість разів перемагав у національному кубку і сім разів – у Суперкубку. Під керівництвом Луческу донецька команда у 2009 році виграла Кубок УЄФА. Це була перша й наразі єдина перемога українського клубу в єврокубках.

Після «Шахтаря» Луческу працював із російським «Зенітом» та збірною Туреччини. Співпрацю з ним завершили через незадовільні результати.