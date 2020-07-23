«Динамо» не підтверджує призначення Луческу головним тренером, але «скоро все буде на сайті»

Пресслужба київського «Динамо» у коментарі Радіо Свобода наразі не підтверджує призначення румуна Мірчі Луческу на посаду головного тренера.

«У нас офіційний сайт, слідкуйте за новинами, скоро все буде доступно на офіційному сайті», – заявили в пресцентрі «Динамо» в коментарі Радіо Свобода.

У сезоні Української прем’єр-ліги «Динамо» не змогло скласти конкуренцію «Шахтареві» і до останнього туру ризикувало втратити другу позицію, яка дає шанс стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. 19 липня динамівці поступилися (0:2) в Києві команді «Колос» із села Ковалівка, яка фінішувала в чемпіонаті на шостому місці.

Наступного дня «Динамо» звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. За сезон він зумів виграти з командою Кубок України.

За даними ЗМІ, наступним головним тренером київської команди стане румун Мірча Луческу, який у 2004-2016 роках тренував основного конкурента «Динамо» – донецький «Шахтар».