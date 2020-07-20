«Динамо» оголосило про відставку Михайличенка та його штабу

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) оголосив про відставку головного тренера Олексія Михайличенка та його асистентів Вадима Євтушенка, Сергія Федорова та Михайла Михайлова.

«Отримавши команду по ходу сезону цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, «Динамо» виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА», – вказує офіційний сайт київського клубу.

У повідомленні йдеться, що «керівництво клубу та численну армію динамівських уболівальників не може задовільнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах».

У сезоні Української прем’єр-ліги «Динамо» не змогло скласти конкуренцію «Шахтареві» і до останнього туру ризикувало втратити другу позицію, яка дає шанс стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. 19 липня динамівці поступилися (0:2) в Києві команді «Колос» із села Ковалівка, яка фінішувала в чемпіонаті на шостому місці.

Єдиний трофей сезону, Кубок України, підопічні Олексія Михайличенка здобули, перемігши лише в серії пенальті полтавську «Ворсклу».