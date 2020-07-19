«Динамо» поступилося, але гратиме в Лізі чемпіонів, «Зоря» – у групі Ліги Європі

Київське «Динамо» програло «Колосу» з Київщині в останньому турі чемпіонату України з футболу, однак зберегло срібні медалі.

«Колос» виграв з рахунком 2:0. Забивали Володимир Лисенко та Арні Вільгамссон.

У паралельному матчі луганська «Зоря» зіграла внічию з чернігівською «Десною» (1:1) й здобула «бронзові медалі». У випадку перемоги луганці вийшли б на другу сходинку в турнірній таблиці, у випадку поразки – опустилися б на четверту.

У ще одному матчі туру «Олександрія» на останніх хвилинах забила два м’ячі «Шахтарю» й зрівняла рахунок (2:2). Ця гра не мала турнірного значення, оскільки «Шахтар» став чемпіоном України достроково, а «Олександрія» закріпилася на п’ятому місці.

За підсумками чемпіонату «Шахтар» гратиме в групі Ліги чемпіонів, «Динамо» – у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, луганська «Зоря» – у групі Ліги Європи, а чернігівська «Десна» – уперше у своїй історії в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Місце у другому раунді кваліфікації Ліги Європи між собою розіграють «Олександрія», «Колос», «Дніпро-1» та «Маріуполь».