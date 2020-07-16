Футбол: «Зоря» може гарантувати собі «срібло» в матчі з «Динамо»

Луганська «Зоря» може гарантувати собі «срібло» в матчі 31 туру чемпіонату України з футболу проти київського «Динамо».

Команди зіграють на НСК «Олімпійський» у Києві. Матч розпочнеться о 19:00, у прямому ефірі його покаже телеканал «2+2».

Після 30 турів «Зоря» має 57 очок в активі й посідає другу сходинку в турнірній таблиці. «Динамо» йде третім з 56 очками. Тобто у випадку перемоги луганський клуб забезпечить собі історичне друге місце, яке гарантує участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Динамо» ж може посісти сходинку, нижче другої, вперше із сезону 2013-2014 років, коли команда фінішувала четвертою.

Шанси на друге місце не втрачає і чернігівська «Десна». Вона іде четвертою з 55 очками і 16 липня зустрінеться з «Олександрією» з Кіровоградської області.

У 32 турі, який стане останнім, «Динамо» зіграє з «Колосом» з Київської області, а «Зоря» зустрінеться з «Десною».