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12 липня 2020, Київ 23:27
Новини | Спорт

Футбол: «Динамо» не змогло обіграти «Олександрію» й залишається поза зоною Ліги чемпіонів

«Динамо» залишається на третьому місці

Київське «Динамо» не змогло обіграти «Олександрію» з Кіровоградської області в матчі 30 туру чемпіонату України з футболу.

Динамівці зіграли на виїзді внічию 2:2. «Олександрія» зрівняла рахунок на 89-й хвилині, коли забив з пенальті Максим Третьяков.

У паралельному матчі чернігівська «Десна» програла донецькому «Шахтарю», який уже оформив дострокове чемпіонство (2:4).

Після 30 турів луганська «Зоря» іде другою (57 очок). За нею – «Динамо» (56 очок), ще далі – «Десна» (55 очок).

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