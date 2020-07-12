Футбол: «Динамо» не змогло обіграти «Олександрію» й залишається поза зоною Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» не змогло обіграти «Олександрію» з Кіровоградської області в матчі 30 туру чемпіонату України з футболу.

Динамівці зіграли на виїзді внічию 2:2. «Олександрія» зрівняла рахунок на 89-й хвилині, коли забив з пенальті Максим Третьяков.

У паралельному матчі чернігівська «Десна» програла донецькому «Шахтарю», який уже оформив дострокове чемпіонство (2:4).

Після 30 турів луганська «Зоря» іде другою (57 очок). За нею – «Динамо» (56 очок), ще далі – «Десна» (55 очок).