Футбол: виключені з УПЛ «Карпати» можуть заявитися в першу лігу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) 9 липня виключив львівські «Карпати» зі складу Української прем’єр-ліги.

Тепер львівський клуб зможе заявитися до змагань у першій лізі, повідомив в ефірі телеканалу «Футбол» секретар Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ Ігор Грищенко.

«Клуб не позбавлений професійного статусу і має право подати документи на атестацію для участі в чемпіонаті першої ліги. А вже потім комітет з атестації УАФ розгляне, чи відповідають «Карпати» критеріям, чи ні, і прийме рішення», – заявив Грищенко.

За результатами розгляду справи в КДК 9 липня ухвалені такі рішення:

– зарахувати «Карпатам» дві технічні поразки, а «Маріуполю» – дві перемоги;

– виключити ФК «Карпати» (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;

– зарахувати «Карпатам» у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.