У WADA повідомили про кінець розслідування маніпуляцій із пробами в Москві

Експерти Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) завершили розслідування про маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії, повідомила 30 квітня пресслужба агенства.

Згідно з повідомленням, фахівці перевірили 298 проб спортсменів з Росії, які потрапили під підозру. У 145 з них виявлені маніпуляції. Повідомляється, що результати розслідування передали 28 міжнародним федераціям.

Російським державним ЗМІ голова РУСАДА, російського антидопінгового агентства, Юрій Ганус заявив, що вражений кількістю виявлених порушень і припустив, що санкції щодо російського агентства будуть діяти протягом двох Олімпіад.

Наприкінці минулого року виконком Всесвітнього антидопінгового агентства на чотири роки позбавив Росію права участі в міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, через масштабні допінгові порушення в російському спорті такі як спроби внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії.

В РУСАДА пізніше визнали, що в базу даних Московської антидопінгової лабораторії були внесені тисячі змін перед відправкою експертам WADA. Повідомлялося, що доступ до даних могли отримати тільки впливові люди, близькі до російської влади.

Допінговий скандал в російському спорті триває вже кілька років. Російська влада заперечує існування допінгової програми на державному рівні.