Російський допінг: ВАДА наполягає на публічному розгляді спору з РУСАДА

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) вважає, що слухання щодо спору з Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) мають бути публічними. Такий запит ВАДА направило до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

На думку гендиректора ВАДА Олів’є Ніґґлі, це пов’язано з тим, що розслідування, які проводить агентство щодо Росії, і останній випадок із маніпуляціями з допінговими пробами в московській лабораторії викликали величезний інтерес у всьому світі. Відкриті слухання дозволять краще розуміти процес і ознайомитися з аргументами сторін, зазначив Нігглі.

9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, в тому числі в Олімпіадах і чемпіонатах світу. При цьому у «чистих» російських спортсменів буде можливість виступити на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Російський прапор і гімн на офіційних міжнародних змаганнях будуть під забороною.

Рішення було ухвалене одноголосно. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті, включно зі спробами внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії.

27 грудня Російське антидопінгове агентство направило до ВАДА листа, в якому повідомило про незгоду з цим рішенням. До пакету документів також було додано лист із позицією голови РУСАДА Юрія Гануса, який висловлювався проти оскарження рішення ВАДА. Раніше він підтвердив, що до бази даних Московської антидопінгової лабораторії були внесені тисячі змін перед відправкою експертам ВАДА.

9 січня ВАДА звернулося до Спортивного арбітражного суду в Лозанні з позовом щодо Російського антидопінгового агентства.

Допінговий скандал у російському спорті триває вже кілька років. Російська влада заперечує, що допінгова програма існувала на державному рівні.