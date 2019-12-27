Росія офіційно оскаржила рішення ВАДА про заборону на участь в Олімпіадах

Російська антидопінгова агенція (РУСАДА) надіслала Всесвітній антидопінговій агенції (ВАДА) лист, у якому повідомляє про незгоду з рішенням ВАДА про відсторонення російських спортсменів від великих міжнародних змагань на чотири роки. Про це повідомив голова РУСАДА Юрій Ганус. До пакету документів також доданий лист із його власною позицією з цього питання, вказав Ганус.

Раніше Ганус висловився проти оскарження рішення міжнародної організації.

9 грудня виконком ВАДА на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіадах і чемпіонатах світу. При цьому у «чистих» російських спортсменів буде можливість виступити на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Російський прапор і гімн на офіційних міжнародних змаганнях будуть під забороною.

Рішення було ухввалене одноголосно. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті та наступні за ними спроби внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії. Рішення поки не набрало чинності. Російська сторона протягом 21 дня може подати апеляцію.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення ВАДА політизоване, порушує Олімпійську хартію і буде оскаржене. Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв назвав позицію міжнародної агенції продовженням «антиросійської істерії».

Голова РУСАДА вважає «маячнею» розмови про політизованість рішення ВАДА. Раніше Ганус підтвердив, що в базу даних Московської антидопінгової лабораторії були внесені тисячі змін перед відправкою експертам ВАДА. Він також підкреслив, що доступ до даних могли отримати тільки впливові люди, близькі до російської влади.

Допінговий скандал у російському спорті триває вже кілька років. Російська влада заперечує, що допінгова програма існувала на державному рівні.