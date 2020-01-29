ВАДА виявила маніпуляції зі 145 допінг-пробами в Москві

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) виявила, що 145 із 298 підозрілих записів про допінг-проби з бази даних Московської антидопінгової лабораторії були змінені або видалені. Про це повідомив голова відділу розслідувань ВАДА Гюнтер Юнгер в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Юнгера, він і його колеги в період із травня до листопада 2019 року займалися «лише тим, щоб встановити, які дані були змінені, видалені або додані». Не всі дані вдалося відновити, зазначив Юнгер і додав, що всі 298 підозрілих випадків будуть перевірені.

У 2015 році ВАДА відкликала ліцензію Московської антидопінгової лабораторії після публікації доповіді незалежної комісії про допінг у російському спорті. У травні 2016 року ліцензія була частково повернута. Однак минулого тижня ВАДА знову призупинила її до кінця дисциплінарного розгляду в зв'язку з виявленими маніпуляціями з допінг-пробами, переданими московської лабораторією в січні 2019 року.

Допінговий скандал у російському спорті триває вже кілька років. Москва визнала провал у сфері боротьби із забороненими речовинами в спорті. Але підтримку допінгу на державному рівні і причетність спецслужб і чиновників до допінг-програми Росія заперечує.