ВАДА звернулося до Спортивного арбітражу з позовом проти російського антидопінгового агентства

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) 9 січня подало офіційний запит до Спортивного арбітражного суду щодо початку розгляду позову проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

«WADA підтверджує, що сьогодні подало офіційний запит на арбітраж до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, для вирішення спору, пов’язаного зі справою про недотримання вимог з боку РУСАДА», – мовиться у заяві агентства.

9 грудня 2019 року виконком ВАДА на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпіадах і чемпіонатах світу. При цьому у «чистих» російських спортсменів буде можливість виступити на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Російський прапор і гімн на офіційних міжнародних змаганнях будуть під забороною.

Рішення було ухвалене одноголосно. Його причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті та наступні за ними спроби внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії. Рішення поки не набрало чинності. Російська сторона протягом 21 дня може подати апеляцію.

27 грудня РУСАДА надіслала Всесвітній антидопінговій агенції ВАДА лист, у якому повідомила про незгоду з рішенням ВАДА про відсторонення російських спортсменів від великих міжнародних змагань на чотири роки.