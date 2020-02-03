Триразового чемпіона світу з Росії спіймали на вживанні допінгу

Срібного призера Олімпіади 2012 року, триразового чемпіона світу з вільної боротьби Біляла Махова з Росії спіймали на вживанні забороненого препарату. Про це заявив президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі агентству «Интерфакс».

«13 січня я отримав документ від РУСАДА про те, що в пробі Махова був виявлений заборонений препарат – гормон росту. Я спілкувався зі спортсменом, він не заперечує цього факту і буде намагатися пояснити його походження», – заявив Маміашвілі.

Махов змагається у вільній та греко-римській боротьбі. Окрім вказаних досягнень, він також є срібним та бронзовим призером чемпіонату світу з вільної боротьби у категорії до 120 кілограмів. Також Махов має золото чемпіонату Європи. Як борець греко-римського стилю він двічі вигравав бронзу чемпіонатів світу.

У 2015 році ВАДА відкликала ліцензію Московської антидопінгової лабораторії після публікації доповіді незалежної комісії про допінг у російському спорті. У травні 2016 року ліцензія була частково повернута. Однак минулого тижня ВАДА знову призупинила її до кінця дисциплінарного розгляду в зв'язку з виявленими маніпуляціями з допінг-пробами, переданими московської лабораторією в січні 2019 року.

Допінговий скандал у російському спорті триває вже кілька років. Москва визнала провал у сфері боротьби із забороненими речовинами в спорті. Але підтримку допінгу на державному рівні і причетність спецслужб і чиновників до допінг-програми Росія заперечує.