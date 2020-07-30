Луческу: «Динамо» «потрібно змінити менталітет у плані підготовки»

Новий головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу заявив 30 липня, що збирається дати кожному футболістові шанс виявити себе.

«У мене є тиждень, щоб познайомитися з ними і зрозуміти, в якому напрямку працювати. У мене буде індивідуальна розмова з кожним гравцем. У «Динамо» талановитий підбір футболістів. Потрібно поміняти менталітет в плані підготовки. Зустрівся зі скаутами, щоб вони надали мені кандидатури, які у них є, щоб ми визначилися з точковим посиленням», – сказав Луческу на першій пресконференції вновому статусі.

Румунський фахівець нарікає, що «шість гравців травмовані, а тому вони не зможуть почати підготовчий процес з командою» і «на даний момент у нас тільки 17 чоловік». «Це не дає якоюсь мірою розпочинати підготовку нормально», – додав Луческу.

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) 23 липня офіційно повідомив, що новим головним тренером став екстренер «Шахтаря» Мірча Луческу. Контракт із ним розрахований на 2 роки з можливою пролонгацією на 1 рік.

74-річний Луческу очолював донецький «Шахтар» з 2004 до 2016 року. Потім він працював у петербурзькому «Зеніті» і збірній Туреччини. Під час роботи в «Шахтарі» Луческу неодноразово критично висловлювався на адресу «Динамо», його президента Ігоря Суркіса, а також тодішнього голови Федерації футболу України Григорія Суркіса. Призначення румунського наставника викликало вкрай негативну реакцію київських ультрас.