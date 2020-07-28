У «Динамо» оприлюднили переписку Суркіса і Луческу. Румун вступає на посаду тренера сьогодні

Футболний клуб «Динамо» (Київ) у вівторок оприлюднив переписку президента клубу Ігоря Суркіса із румунським фахівецем Мірчем Луческу щодо перебування останнього на посаді тренера динімівців.

«Перебуваючи під незабутнім враженням від реакції частини київських уболівальників і ЗМІ у зв’язку з його запрошенням до «Динамо», Мірча змушений був поділитися з Ігорем Михайловичем деякими сумнівами. Окрім задушевної бесіди, Ігор Суркіс у той же день відповів пану Луческу таким же особистим посланням в епістолярному жанрі. На що, у свою чергу, Мірча теж письмово запевнив президента «Динамо» в тому, що він готовий прийняти цей виклик і приступити до роботи вже у вівторок, 28 липня. Оскільки навколо даної теми тривають спекуляції, президент «Динамо» вирішив оприлюднити листування з паном Луческу, щоб не плодити чутки та плітки про реальні наміри сторін», – йдеться в повідомленні на сторінці «Динамо» у фейсбуці.

Із текстів електронних листів Ігоря Суркіса та Мірчі Луческу випливає, що у підсумку румун таки не відмовляється від тренерства у київській команді.

«Мої побоювання були пов’язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольній сім'ї київського клубу. Упевнений, що разом із Вами ми досягнемо тих значущих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення та подальшої роботи клубу під моїм керівництвом. До зустрічі в Києві у вівторок», – написав Луческу.

Напередодні президент київського «Динамо» Ігор Суркіс повідомив, що 74-річний румунський фахівець Мірча Луческу залишається на чолі команди. Цій заяві передували повідомлення провідного румунського спортивного видання Gazeta Sporturilor. Його журналісти з посиланням на слова самого Луческу вказували: досвідчений наставник пояснив своє рішення розірвати контракт із «Динамо» ворожістю з боку вболівальників.

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) 23 липня офіційно повідомив, що новим головним тренером став екстренер «Шахтаря» Мірча Луческу. Контракт із ним розрахований на 2 роки з можливою пролонгацією на 1 рік.

74-річний Луческу очолював донецький «Шахтар» з 2004 до 2016 року. Потім він працював у петербурзькому «Зеніті» і збірній Туреччини. Під час роботи в «Шахтарі» Луческу неодноразово критично висловлювався на адресу «Динамо», його президента Ігоря Суркіса, а також тодішнього голови Федерації футболу України Григорія Суркіса.